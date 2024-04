LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz grande clareza e propósito quanto às relações e parcerias. Momento propício para se ter muita clareza para com o parceiro, o propósito do casamento e do estar juntos. Também excelente para encontrar alguém que tenha muita afinidade você. Busque alegria, clareza e assertividade, já que as parcerias tendem à veracidade agora.





Consciência de si

O Sol se encontra com o Nodo Norte no signo de Áries. O dia de hoje nos traz enorme potencial para que busquemos nossa consciência e nossa própria Essência. Somos chamados a reconhecer e sermos fiéis a quem somos, mostrando nosso verdadeiro brilho e personalidade. Aproveite este momento, pois ele traz à tona aquilo que é verdadeiro e autêntico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique