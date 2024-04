Consciência de si

O Sol se encontra com o Nodo Norte no signo de Áries. O dia de hoje nos traz enorme potencial para que busquemos nossa consciência e nossa própria Essência. Somos chamados a reconhecer e sermos fiéis a quem somos, mostrando nosso verdadeiro brilho e personalidade. Aproveite este momento, pois ele traz à tona aquilo que é verdadeiro e autêntico.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este momento lhe favorece grandemente. Você é chamado agora a vivenciar todo seu brilho e autenticidade. Há uma forte consciência de quem você é, ou então pode ter bons insights sobre. Busque ser fiel à sua própria consciência e dirigindo sua vida conforme seu ritmo. Há a necessidade de se deixar ir as opiniões e julgamentos alheios, fazendo aquilo que lhe faz ser um ser humano único e inigualável.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este momento lhe traz grande clareza quanto às suas questões emocionais, subconscientes e/ou espirituais. Deve buscar dar conta de ser você mesmo dentro do todo e das energias coletivas. Excelente momento para se detectar e curar padrões emocionais que podem ter limitado sua expressão. Também mostra grande coragem e uma força guerreira no campo espiritual e/ou energético.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este momento lhe pede que mostre todo seu brilho perante os semelhantes. Sua iniciativa está em alta e este é um excelente momento para se comunicar sendo exatamente quem você é. Está inclinado a participar do coletivo, mas sendo um líder, ou pelo menos, sendo você mesmo. Momento de esclarecimento dentro de relações de amizade ou em grupos.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este momento lhe pede que mostre todo seu brilho no mundo lá fora, muito 3em especial na carreira, no uso da autoridade e nos compromissos. Estará nos bons olhos de figuras de autoridade. Também deve mostrar toda sua capacidade de liderança, criatividade e expressão. Também muito propício para tomar as rédeas de sua vida conforme sua consciência pede.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este momento lhe favorece grandemente. O Sol, seu regente, se encontra com o Nodo Norte no seu setor expansivo. Este é um momento importante que pode lhe trazer evidência e/ou crescimento. Busque ser fiel aos seus princípios e também aos seus planos futuros. Sua expressão de alegria e fé está em alta e isso lhe facilita compartilhar um tanto de si mesmo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este momento lhe traz muita clareza quanto às suas questões emocionais profundas. Propício para investigações terapêuticas e mergulhos profundos em si mesmo. Deve sanar emoções desafiadoras e está equipado para ter sucesso. A clareza também da partilha se faz alta, sejam nas emoções profundas, seja na sexualidade. Temas que geralmente são tidos como tabus tendem a ser abordados com mais clareza também.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este momento lhe traz grande clareza e propósito quanto às relações e parcerias. Momento propício para se ter muita clareza para com o parceiro, o propósito do casamento e do estar juntos. Também excelente para encontrar alguém que tenha muita afinidade você. Busque alegria, clareza e assertividade, já que as parcerias tendem à veracidade agora.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este momento lhe traz muita clareza e consciência quanto ao mundo material. Terá maior foco e alegria na execução das tarefas rotineiras, do trabalho e nos cuidados com a saúde. Excelente momento para renovar sua dedicação para com atividades físicas, uma alimentação consciente e a forma como lida com rotinas, processos e métodos no geral.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este momento lhe favorece grandemente. Você é chamado agora a ser genuinamente você mesmo, expressando sua alegria, criatividade e poder pessoal. Busque expressar a si mesmo através de sua Essência. Excelente para brincadeiras, jogos, esportes, artes e quaisquer expressões criativas. Clareza e alegria na relação com os filhos e na expressão pessoal.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este momento lhe traz grande clareza no setor emocional. Enxergará bem os padrões emocionais antigos para que possa mudá-los corajosamente. Também questões familiares tendem a se esclarecer, assim como você estará buscando fazer parte, mas sendo fielmente você mesmo e não expectativas do meio familiar. Bom momento para a busca de um lar que seja a sua cara.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este momento lhe traz a oportunidade de se comunicar e expressar exatamente como você é. Estará mais assertivo e aguerrido na fala, mas também alegre e espontâneo. Excelente momento para se ter bons insights e estudar o que for realmente importante. Também tende a se expressar de forma transparente com irmãos, parentes, vizinhos e mesmo conhecidos.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este momento lhe conecta muito com seu senso de valor próprio. Terá muita clareza em quem você é e naquilo que você merece e quer ter. Vibração de prosperidade com coragem em alta. Busque se pautar agora mais em si mesmo e se mantenha mais pelos próprios pés, se preocupando menos com expectativas e vontades alheias. Firmeza de si mesmo em alta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique