A cantora Elis Regina (1945-1982) morou em um casarão de três andares com vista para o mar de São Conrado, no Rio de Janeiro, por cinco anos. Comprou em 1967 e viveu lá até 1972, mas a propriedade sempre foi associada ao nome da estrela da música brasileira. Há um mês, os atuais proprietários colocaram o imóvel à venda por 1,5 milhão de euros, aproximadamente R$ 8 milhões.





A casa, com 350 m², é um projeto do arquiteto Fernando Portuguese e segue o estilo dos anos 1950, com portas altas e janelas de madeira. As paredes da fachada são em azul e branco e, no interior, uma paleta mais neutra. São três quartos, uma suíte, ampla sala de estar, banheiro, lavabo, piscina, sauna seca e deque com vista para a praia.

A propriedade pertence, desde 2011, a um executivo francês, dono de uma empresa especializada em imóveis de alto luxo, e estava disponível para aluguel ao preço de R$ 5 mil por noite.





Elis Regina comprou a casa quando começou a viver com o produtor musical e compositor Ronaldo Bôscoli. A festa de casamento aconteceu no local e os primeiros aniversários do filho do casal, João Marcello Bôscoli, foram comemorados na mansão.