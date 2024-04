Revendo valores

A Lua segue minguando, agora no signo de Áries, fazendo uma conjunção com Vênus. O dia de hoje nos pede que reavaliemos nosso senso de valorização pessoal. Valores antigos devem ser repensados. Também as relações precisam ser destrinchadas e examinadas com maior veracidade, sem máscaras. O sextil com Plutão em Aquário nos traz consciência de que devemos nos aprofundar nas transformações, saindo da zona de conforto para buscar segurança e valorização do que é essencial em nós próprios.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede grande foco em si mesmo. Deve encarar suas emoções e valores pessoais. Busque refletir sobre quais valores estão ultrapassados e te pedem um desapego corajoso e assertivo. Momento para reencontrar a si mesmo a partir dessa “descamação” de velhas camadas que já não refletem mais sua verdadeira essência.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe pede grande foco no seu campo emocional. Vênus, sua regente, se encontra aqui junto da Lua, lhe pedindo reciclagem de velhos valores e relações. Se permita agora mais meditação, oração, reflexão, processos terapêuticos e de criatividade que lhe permitam passar por esta fase. Busque uma visão mais ampla, fluida e desapegada.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz muitas reflexões quanto ao valor das amizades e grupos. Busque sempre estar por inteiro nas relações, vivenciando tudo isso, mas sendo fiel a si mesmo. Também será importante ponderar se não tem seguido valores que não são seus, mas impostos pela cultura, pelas massas ou pela visão de terceiros. Se permita este esvaziamento e se renove.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe pede maior reflexão quanto ao quanto você valoriza a si mesmo. A Lua, sua regente, se encontra com Vênus e lhe questiona se tem se valorizado e estabelecido seus limites. Por mais que goste da companhia dos outros, família e amores, o momento lhe questiona o quanto deixou de ser você mesmo em prol dos outros. Aproveite este momento para cuidar de si mesmo e assumir a responsabilidade sobre si mesmo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe leva a reflexões quanto a valores maiores, crenças, fé, objetivos, estudos e viagens. Busque reavaliar o que realmente é importante e o que precisa deixar ir. Use de ponderação e reflexão para firmar melhor seus valores e refletir sobre a forma como expande na vida. Se permita deixar ir camadas geradas pro crenças limitantes e restritivas.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe leva a uma grande reciclagem emocional. O momento lhe pede maior desapego de valores, bens e relações que já não cabem mais em sua vida. Emoções profundas podem emergir, mas busque mais introspecção, meditação e processos terapêuticos. Questões ligadas à partilha, sexualidade e emoções profundas também devem ser agora recicladas.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje traz grande foco nas relações. Todavia, deve agora ter mais transparência e desapego. Busque destrinchar suas emoções no campo do amor e parcerias, deixando ir velhas mágoas e ressentimentos. Você passa por um momento de empoderamento e isso se reflete na dinâmica dos relacionamentos. Sinceridade com sabedoria lhe serão úteis.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede uma boa revisão de sua vida material e rotinas. Busque reavaliar o quanto se valoriza no trabalho e quais valores e relações profissionais precisam ser recicladas. Também na saúde, busque estabelecer bem seus limites para evitar excesso de indulgências. Excelente momento para reorganizar a forma como faz sua vida material funcionar.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz uma profunda reconexão para consigo mesmo. Você está deixando ir velhas camadas que não mais refletem sua verdadeira essência. Momento para reencontrar sua criatividade, poder pessoal e espontaneidade. Alguns aspectos dos romances e da vaidade precisam ser reavaliados. Também a relação com filhos e crianças pede reconstrução.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede um profundo mergulho em suas emoções e na forma como as partilha. Questões familiares, de relações amorosas e/ou do passado precisam de um tanto mais de desapego de sua parte. Busque encarar suas emoções, dores e anseios de forma corajosa. Práticas meditativas, terapêuticas e afins podem lhe auxiliar nessa reciclagem do momento.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz a possibilidade de limpar e reorganizar seu campo mental. Valores e ideias antigas são reciclados e você deve cooperar com o processo. Busque a coragem de ser mais flexível e adaptável em seus conceitos, valores e ideias. Relações com irmãos, parentes, vizinhos e conhecidos podem lhe demandar o mesmo grau de desapego.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede uma grande reavaliação de valores, autocuidado, posses materiais e talentos. Busque agora deixar ir tudo aquilo que é excesso de apego. Doe, recicle, faça uma boa faxina em seus pertences. Também deve escoar qualquer tipo de crença limitante que lhe desavalorize. Lembre-se de se colocar em primeiro lugar e se firmar por seus próprios pés.



