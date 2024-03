Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede desapego de conceitos religiosos, filosóficos ou de visão de mundo que sejam enrijecidos. Busque maleabilizar suas crenças e tente enxergar a amplitude das coisas. Netuno, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) há anos, finalizando um processo de resignificação de quem você é, do todo que você é. Também questões subconscientes importantes são transformadas para que você se redescubra.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Deixando ir velhas emoções

A Lua finaliza sua passagem por Escorpião, trazendo grande força de transmutação emocional e de reciclar questões mais desafiadoras. O trígono a Netuno em Peixes traz uma tônica de sacrifício, nos pedindo que deixemos ir aquilo que é viciado e possa nos fazer mal. Permita que sua sensibilidade flua e sacrifique tudo aquilo que não faz parte de sua felicidade verdadeira. Já o sextil com Plutão em Aquário nos facilita enxergar as possibilidades futuras melhores que podem advir do processo de purificação das emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique