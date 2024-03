Deixando ir velhas emoções

A Lua finaliza sua passagem por Escorpião, trazendo grande força de transmutação emocional e de reciclar questões mais desafiadoras. O trígono a Netuno em Peixes traz uma tônica de sacrifício, nos pedindo que deixemos ir aquilo que é viciado e possa nos fazer mal. Permita que sua sensibilidade flua e sacrifique tudo aquilo que não faz parte de sua felicidade verdadeira. Já o sextil com Plutão em Aquário nos facilita enxergar as possibilidades futuras melhores que podem advir do processo de purificação das emoções.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede um tanto mais que deixe ir as velhas emoções. Há uma forte energia de transcendência que lhe traz mais fé e fluidez para que isso aconteça. Certas mágoas, apegos, manipulações ou quaisquer outras emoções desafiadoras devem ser sacrificadas. Há uma forte energia de novidade logo adiante lhe pedindo deixar o antigo e abraçar o novo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe pede um tanto de desapego das velhas emoções, muito em especial daquelas ligadas ao casamento, amor romântico, parcerias e vida social. Busque sacrificar quaisquer emoções tóxicas, fluindo a partir de um estímulo de novas ideias e vibrações que lhe chega. Novidades nas estruturas e na carreira estão chegando e você deve reciclar para se preparar.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe pede maior desapego quanto a velhas rotinas, hábitos, trabalho e cuidados com a vida material. Algumas emoções desafiadoras podem estar envolvidas e agora é preciso que você foque em deixar seus propósitos verdadeiros e profundos fluírem melhor. Sua fé está sendo renovada e novas possibilidades chegam em breve, mas deve sacrificar pormenores sem sentido ou viciações na lida material e com a saúde.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe pede um maior desapego dos excessos egóicos. Será preciso buscar mais uma fé fluida e transcendental para que sacrifique em si emoções tóxicas e desviadas de sua Essência. O recolhimento pode lhe ser bem útil para buscar maior sentido na vida e se limpar das camadas superficiais. Suas emoções são recicladas e lhe trarão em breve boas novidades.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe pede reciclagem e desapego de questões emocionais, pessoais e/ou familiares. Você é chamado a ter uma visão mais profunda e desprendida, devendo deixar ir velhas mágoas e outras emoções desafiadoras que possam lhe prender. As relações tendem a passar agora por transformações profundas, mas para que sejam mais verdadeiras.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe pede que deixe ir velhos conceitos intelectuais desgastados. Evite se prender a ideias rígidas, permitindo uma reciclagem. Há uma forte abertura para as relações que pode lhe auxiliar a suavizar suas opiniões e ideias num sentido positivo. Sua vida material passa por transformações intensas e você deve flexibilizar a mente para facilitar o processo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)





O dia de hoje lhe pede que tenha maior desapego de velhos valores e posses materiais. Evite o acúmulo e tenha mais boa vontade para reciclar, doar e se desfazer daquilo que não é mais útil. Os processos no mundo material e trabalho estão fluindo, mas você deve cooperar com desapego. Você está transformando sua relação com seu poder pessoal e o processo de agora lhe facilita encontrar a si mesmo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede maior desapego de si mesmo, dos excessos egóicos e de emoções enrijecidas. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior sensibilidade e fluidez. O bom aspecto a Netuno lhe auxilia a se redescobrir mais amplo e maior do que você se imaginava. Plutão, seu regente, lhe traz mudanças emocionais, pessoais e familiares e você deve contribuir com este renascimento.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe pede uma reciclagem de antigas emoções, padrões subconscientes e questões sutis. Alguns aspectos de sua vida pessoal, familiar e íntima estão também sendo reciclados, sacrificados e resignificados. Busque fluir com o processo, sem resistência. Seu campo mental também passa por mudanças profundas, lhe permitindo enxergar e escolher com maior precisão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede maior desapego de questões do âmbito do coletivo, amizades, grupos e afins. Deixe ir o querer se encaixar nos padrões do mundo ou as ideias dos outros de como sua vida deveria ser. Sua mente está sendo maleabilizada para que você pense e escolha usando sua intuição e sensibilidade. Questões de âmbito financeiro e material passam por grandes transformações e você deve contribuir com o processo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe pede maior desapego quanto a estruturas construídas, status, carreira e/ou imagem pública. Você passa por uma suavização de valores que lhe facilita redescobrir a si mesmo com maior flexibilidade. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe fazendo mudar radicalmente quem você é e como se apresenta. Deixe ir as velhas máscaras e formas enrijecidas de ser, renascendo para seu noivo e verdadeiro eu.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede desapego de conceitos religiosos, filosóficos ou de visão de mundo que sejam enrijecidos. Busque maleabilizar suas crenças e tente enxergar a amplitude das coisas. Netuno, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) há anos, finalizando um processo de resignificação de quem você é, do todo que você é. Também questões subconscientes importantes são transformadas para que você se redescubra.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique