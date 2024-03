CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede maior desapego de questões do âmbito do coletivo, amizades, grupos e afins. Deixe ir o querer se encaixar nos padrões do mundo ou as ideias dos outros de como sua vida deveria ser. Sua mente está sendo maleabilizada para que você pense e escolha usando sua intuição e sensibilidade. Questões de âmbito financeiro e material passam por grandes transformações e você deve contribuir com o processo.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Deixando ir velhas emoções

A Lua finaliza sua passagem por Escorpião, trazendo grande força de transmutação emocional e de reciclar questões mais desafiadoras. O trígono a Netuno em Peixes traz uma tônica de sacrifício, nos pedindo que deixemos ir aquilo que é viciado e possa nos fazer mal. Permita que sua sensibilidade flua e sacrifique tudo aquilo que não faz parte de sua felicidade verdadeira. Já o sextil com Plutão em Aquário nos facilita enxergar as possibilidades futuras melhores que podem advir do processo de purificação das emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique