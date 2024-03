Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede um maior desapego dos excessos egóicos. Será preciso buscar mais uma fé fluida e transcendental para que sacrifique em si emoções tóxicas e desviadas de sua Essência. O recolhimento pode lhe ser bem útil para buscar maior sentido na vida e se limpar das camadas superficiais. Suas emoções são recicladas e lhe trarão em breve boas novidades.





Deixando ir velhas emoções

A Lua finaliza sua passagem por Escorpião, trazendo grande força de transmutação emocional e de reciclar questões mais desafiadoras. O trígono a Netuno em Peixes traz uma tônica de sacrifício, nos pedindo que deixemos ir aquilo que é viciado e possa nos fazer mal. Permita que sua sensibilidade flua e sacrifique tudo aquilo que não faz parte de sua felicidade verdadeira. Já o sextil com Plutão em Aquário nos facilita enxergar as possibilidades futuras melhores que podem advir do processo de purificação das emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique