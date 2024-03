Setlist do Rock in Rio 2024 conta com Akon, Ne-Yo e Mariah Carey

O maior festival do Brasil, Rock in Rio, continua divulgando as atrações do evento deste ano. Na última terça-feira (26/3), foi anunciado para o dia 22 de setembro, último dia de evento, o rapper Akon, o que levou os fãs dos anos 2000 à loucura, já que para o mesmo dia já havia sido confirmado os shows de Ne-Yo e Mariah Carey.

O nome de Akon está entre os assuntos mais comentados do Twitter. O artista vai se apresentar no Palco Mundo, como uma das atrações principais, assim como Shawn Mendes e Ne-Yo.



Uma grande polêmica que dominou as redes sociais nos últimos dias foi a divulgação do show de Mariah Carey no Palco Sunset (palco secundário do festival). Fãs da artista frisam que ela merecia mais espaço. “Uma LENDA viva com 34 indicações ao Grammy no Sunset?”, reclamou um dos fãs nos comentários da divulgação no Instagram.



Rock in rio meteu, ne-yo, mariah e akon no mesmo dia é o próprio dvd black hits dos anos 2000 meu Deus do céu nunca imaginei, tem tudo pra ser uma das melhores edições cetadoido pic.twitter.com/11QYRtaoQ7 — belly (@puentillada) March 27, 2024

E quando o akon cantar essa e ver 100 mil pessoas, cantando e chorando com essa pic.twitter.com/gsxZlwWvbH — andy's;? gof (@williard91sty) March 27, 2024

Esse momento aqui no rock in Rio vai ser icônico

Akon: I wanna

Plateia: Fuck you

Faustão: Ah galera

pic.twitter.com/1WASLrZFvI — tata (@thatacomentah) March 27, 2024

Apesar das discussões, o público aguarda ansiosamente a venda geral de ingressos que está marcada para o dia 23/5 às 19h, no site oficial da Ticket Master.

Para relembrar

Você se acabava ao som dos hits dos anos 2000? Relembre alguns dos sucessos dos artistas que se apresentam no dia 22/9:

Akon: Lonely, Don't Matter, I Wanna Love U e Smack That

Ne-Yo: So Sick, Mad, Miss Independent e Because of You

Mariah Carey: I Know What you Want, Hero, We Belong Together, Without You e Obsessed

A atração principal do dia, Shawn Mendes, é mais novo na cena artística mas não deixa de carregar grandes sucessos do pop, como: Señorita, Mercy, Treat you Better e Stitches.

40 anos de Rock in Rio

Este ano o festival celebra 40 anos de história e promete trazer novidades para a comemoração que acontece nos dias 13, 14, 19, 20 e 22 de setembro.



Também na última terça-feira, a organização do evento divulgou o mapa do festival e um tour virtual de como ficará a cidade do rock em setembro. Os espaços Global Village e Feira Hype, são algumas das novidades para este ano.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Além dos artistas do dia 22/9 o festival anunciou shows que também chamaram atenção, como, Travis Scott, Imagine Dragons, Ed Sheeran e Katy Perry.