Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há uma forte conexão com seu senso de partilha, sexualidade e afetividade que lhe facilita ter forças para inovar na vida material, estruturas, carreira e autoridade. Sua conexão emocional serve de propulsor para que tenha inovação realista no mundo lá fora. Seus desejos mais profundos lhe auxiliarão a revolucionar sua atuação no mundo lá fora.

Leia também o horóscopo para os outros signos



Sonho e realização

O sextil de Vênus em Peixes com Urano em Touro nos traz a capacidade de viver valores e amores de forma afetiva, mas também irreverente e inovadora. Busca por união afetiva profunda, mas também com uma boa dose de realismo e objetividade. Tenha ação em prol daquilo que lhe instiga valor próprio e realização de seus sonhos. Inovações nos valores e amores em alta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique