Sonho e realização

O sextil de Vênus em Peixes com Urano em Touro nos traz a capacidade de viver valores e amores de forma afetiva, mas também irreverente e inovadora. Busca por união afetiva profunda, mas também com uma boa dose de realismo e objetividade. Tenha ação em prol daquilo que lhe instiga valor próprio e realização de seus sonhos. Inovações nos valores e amores em alta.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz grandes sonhos e aspirações, mas também grande força realista para fazer acontecer. Busque ações pragmáticas e realistas, tendo a ousadia de começar a realizar suas aspirações. Você está receptivo à canalização de suas questões sutis em algo concreto. Seus sonhos e desejos profundos lhe levam a um senso de revolução no campo prático.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, faz aspecto auxiliar a Urano. Você está abeto às relações de amizade, grupos, vida online e causas, mas tudo isso sem perder de vista seu eu inovador e autêntico. Busque auxiliar a muitos, mas se pautando em ser exatamente quem você é e ousando neste campo. Segurança em ser você mesmo e dar sua contribuição única ao mundo.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz sonhos e aspirações profissionais e de realização no mundo, mas tudo isso vindo da conexão com suas emoções profundas e subconscientes. Busque o que pode ser melhorado na sua vida material e profissional, mas também tendo diplomacia, boas relações e convivência. Motivações emocionais subconscientes lhe levam a reavaliar o que deseja conquistar em termos de valor profissional.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Há um forte senso de idealismo e amor por suas visões de mundo, fé e objetivos futuros que lhe leva a agir em prol de si mesmo e de muitos à sua volta e ao coletivo. Esse misto de ideal com racionalidade realizadora lhe facilita dar continuidade a projetos ou iniciar novas possibilidades. Também o inspirar aos outros de forma inovadora está facilitado.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Há uma forte conexão com seu senso de partilha, sexualidade e afetividade que lhe facilita ter forças para inovar na vida material, estruturas, carreira e autoridade. Sua conexão emocional serve de propulsor para que tenha inovação realista no mundo lá fora. Seus desejos mais profundos lhe auxiliarão a revolucionar sua atuação no mundo lá fora.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Há hoje um forte senso de expansão e crescimento realista aliado às parcerias e relações. Busque sonhar junto do outro, mas planejando coisas concretas. Bom momento para se traçar planos e metas em conjunto. Também é o momento que lhe permite ser um tanto mais experimental nas parcerias e ousar pensar em formas e propostas mais irreverentes.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, faz aspecto auxiliar a Urano. Há um amor pela rotina, trabalho e vida cotidiana, mas que está conectado a um senso de transformações profundas e realistas. Está sonhando, mas também aberto a inovar no que for necessário. Mudanças emocionais lhe facilitam reavaliar o valor de seu trabalho e também as relações no trabalho.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz a capacidade de expressar a si mesmo de forma romântica, amorosa e sensível, mas também tendo realismo, irreverência e pragmatismo nas relações e parcerias. Busque doar seu afeto, mas esteja aberto a valorizar e transformar o que precisa junto do outro. Abertura inovadora ao amor, parceria e vida social, mas sendo você mesmo.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe favorece viver boas energias no âmbito pessoal e familiar, muito através do trabalho útil, rotinas e inovações materiais. Traga um espírito mais valioso e cooperativo para seu trabalho e/ou ambiente familiar. Inovações de trabalho e/ou rotina podem lhe auxiliar a melhorar questões materiais no campo pessoal e familiar.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz facilidade em ser você mesmo, de forma autêntica, irreverente e genuína, mas também comunicar com amor, acolhimento e cooperação. Busque expressar seu lado mais afetivo, mas também independente. A capacidade de inovar e expressar mais afetividade para com seu entorno será algo muito positivo neste momento.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Urano, seu regente, faz aspecto auxiliar a Vênus. Há agora a necessidade de se fazer mudanças realistas, progressistas e financeiras em sua base, vida familiar e pessoal. Mas tudo isso alinhado a seus valores pessoais e senso de acolhimento. Se valorize mais e revolucione o que precisa em questões passadas. Mudanças e renovações emocionais podem lhe abrir as portas da prosperidade.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Você está conectado ao melhor e mais prazeroso de si mesmo com Vênus no seu signo (solar ou ascendente), mas também muito racional e objetivo. Busque ser afetivo e amoroso, mas com uma boa dose de desapego e racionalidade. Capacidade de divulgar seus valores, vender seu peixe e comunicar o que é valioso mesmo em grande escala.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique