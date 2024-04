Vesta em Câncer

Vesta, a deusa do fogo interno, entra hoje no signo de Câncer. Aqui somos chamados a depurar nossas emoções pessoais, acender nossa intuição e transmutar o passado. Grande foco na família, vida partilhada e no fluir da afetividade e cuidado para com o outro. Foco na geração, abundância e criatividade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este período lhe traz agora grande foco na vida familiar e emocional. Há um forte estímulo para transformar emoções antigas e traumas passados, assim como grande amorosidade a ser partilhada. A necessidade de formar sua própria família ou auxiliar a que já existe será um tema forte. Também a capacidade de amar e superar obstáculos emocionais.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este período lhe traz agora grande foco no campo mental. Estará mais propenso a transformar ideias antigas e mudar sua mentalidade. Busque pensar com amor e amar com razão. Este foco pode lhe demandar que tenha conversas sobre traumas, emoções desafiadoras e afins, mas tudo isso vem facilitado. Foco também em doar mais amor ao que está no seu entorno.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)





Este período lhe traz agora grande foco na vida material. Há necessidade de se nutrir mais de coisas boas, enxergando o lado mais espiritual desse amor próprio. Também terá generosidade na partilha, mas sem perder o foco de si mesmo. Bom momento para reciclar coisas antigas e paradas, abrindo espaço para a abundância fluir melhor para dentro de sua vida.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este período lhe traz agora grande foco em si mesmo, já que Vesta entra no seu signo (solar ou ascendente). Busque doar a si mesmo todo o amor que tem dentro de si, tanto quanto tem costume de se doar aos outros. Sua energia sexual também estará mais em alta. Momento propício para transformar a si mesmo e às suas emoções, buscando um senso de fé e alegria em ser genuinamente você mesmo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este período lhe traz agora grande foco na depuração de energias espirituais, psicológicas e sutis. Questões antigas ligadas a afetos, família, grupos e pertencimento precisam ser recicladas. Seu foco espiritual e a necessidade de se nutrir deste espiritual se fazem altos. Excelente momento para se curar em processos terapêuticos e de profunda catarse.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este período lhe traz agora grande foco nas questões coletivas. Terá grande força e sensibilidade para auxiliar os necessitados, amigos, causas coletivas e tudo que possa melhorar a vida do semelhante. Algumas amizades podem carecer de revisão, em especial quando o campo emocional foi afetado. Fé no futuro e nas muitas possibilidades em alta.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe traz agora grande foco em sua carreira e autoridade. Sentirá grande ímpeto de reformular sua atuação no mundo a partir de sua sensibilidade, ou então de usar sua autoridade existente para fazer algo significativo. Foco em exercer sua autoridade de forma amorosa, mas focada. Fé nas possibilidades profissionais futuras e na sua capacidade de realização material.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este período lhe traz agora grande foco em fortalecer o fogo de sua fé. Você tende no geral ao místico e agora isto aumenta. Foco num espiritual acolhedor e materno. Também terá grande necessidade de buscar estudos superiores, viagens ao exterior ou novas aventuras. Foco também na transformação de crenças, dogmas e visões de mundo.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe traz agora grande foco no processo de transformação emocional. Você está acendendo seu fogo interno meio às suas profundezas mais escuras para limpar o que for preciso. Capacidade de deixar ir apegos, carências e emoções tóxicas. Pode haver também grande foco na vivência da partilha e sexualidade, mas com intensidade na troca emocional.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período lhe traz agora grande foco no campo dos relacionamentos. Terá grande necessidade de partilhas mais emocionais e sinceras. Foco na transformação de relações existentes ou na busca de amor e acolhimento em novas relações. Busque doar amor genuíno e saiba ser recíproco no dar e receber. Necessidade se abrir para a sensibilidade da troca.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe traz agora grande foco na transformação de sua vida material. Seu fogo interno arderá agora na sua capacidade de gerenciar e cuidar da vida material de forma amorosa. A relação com bichos de estimação também ganha essa intensidade. Renovação no trabalho e na forma como pode ser mais útil para os outros. Renovação da saúde em alta.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este período lhe traz agora grande foco em si mesmo, seu poder pessoal e criatividade. Terá necessidade de cuidar de si mesmo e se dar mais amor e apoio. Grande amor e transformação na relação com filhos e projetos. Busque mais criatividade e diversão em sua vida agora. Os romances também podem estar no centro das atenções com muita intensidade e afetividade.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique