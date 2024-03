Não foi sem alarde que começou a pré-venda de ingressos para o show dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, na noite de domingo (17/3). Viabilizada pelo site Ticketmaster inicialmente para clientes do Banco do Brasil – a instituição financeira é a patrocinadora da turnê que leva o nome dos cantores –, a pré-venda foi marcada pela demora na fila de espera virtual, instabilidade da plataforma e insatisfação dos usuários.



As reclamações começaram pelas redes sociais. No X (ex-Twitter), uma usuária reclamou marcando o perfil da Ticketmaster: “Já acabaram os ingressos pro show da Maria Bethânia e Caetano Veloso em São Paulo?! Fiquei 2:30 hs na fila aguardando minha vez pra efetuar a compra e demorei 15 minutos pra concretizar (quando) foi dito que a compra foi cancelada por ter excedido o limite de tempo?????”.



“... Não consegui comprar os ingressos pro show Caetano & Bethânia e agora essa é a razão do meu sofrimento. Chegava até a última etapa e dava erro várias vezes”, escreveu outro usuário.



FILA VIRTUAL GIGANTE

Para a apresentação em BH, marcada para 7 de setembro, no Mineirão, o cenário não foi diferente. A produtora rural Tereza Rodrigues ficou cerca de uma hora e meia na fila virtual e, quando chegou a sua vez de comprar, o site saiu do ar. Ela precisou repetir todo o processo, voltar para o final da fila e aguardar mais algumas horas. Resultado: os ingressos para a cadeira inferior roxa já tinham se esgotado. Por isso, teve de comprar bilhetes para a cadeira superior.



“Foi muito melhor eu ficar na fila virtual por duas horas do que ter que me deslocar pessoalmente para uma fila de bilheteria como era antigamente”, diz. “Lembro que em 2010 ou 2011 o Chico Buarque foi fazer um show no Palácio das Artes. Enfrentei uma fila gigantesca, que se estendia até o antigo Mercado das Flores. Depois de horas esperando, acabei indo embora sem comprar. Na fila virtual, pelo menos, eu assisti a um filme enquanto esperava minha vez”, lembra.



Tereza comprou cinco bilhetes para ir com a família. “Cerca de 80 mil pessoas estavam ao mesmo tempo no site. Claro que iria congestionar. Ao invés de abrirem as vendas para todos os shows da turnê de uma única vez, como foi feito; deveriam ter aberto por cidade. Acho que assim não teria tanta gente ao mesmo tempo no site”, critica



A venda para o grande público se inicia na quarta (20/3) também pela Ticketmaster. A turnê começa em 3 de agosto, no Rio de Janeiro (haverá apresentação extra em 4/8). Na sequência, eles passam por Belo Horizonte (7/7), Belém (29/7), Porto Alegre (12/10), Brasília (9/11), Salvador (30/11) e São Paulo (14/12). Será o primeiro show conjunto dos irmãos em 46 anos.



A reportagem entrou em contato com a Ticketmaster, mas não obteve resposta.



“CAETANO E BETHÂNIA”



No dia 7 de setembro, às 21h (abertura dos portões a partir das 17h), no Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José). Ingressos à venda no site da Ticketmaster por R$ 280 (cadeira superior / inteira) e R$ 340 (pista / inteira). Cadeira inferior, cadeira inferior roxa e pista premium esgotadas. Meia-entrada na forma da lei.