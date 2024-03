A pianista Luísa Mitre foi uma das orientadoras da 20ª edição do programa Jovem Instrumentista e divide o palco com o tecladista Victor de Jesus, seu orientando

O Jovem Instrumentista, programa de formação do BDMG Cultural, que está completando duas décadas este ano, leva ao público, nesta quarta-feira (20/3), os resultados de mais uma edição, com a apresentação de 10 dos 12 selecionados, no Teatro da Biblioteca Pública de Minas Gerais, a partir das 19h15. Entre agosto e dezembro do ano passado, eles, que têm idades entre 12 e 25 anos, receberam orientação de instrumentistas profissionais de prestígio, abarcando vários aspectos do fazer musical.



Entre os tutores, figuram nomes como Luísa Mitre, Mauro Rodrigues, Gilvan de Oliveira, Felipe Vilas Boas e Tabajara Belo. Cada uma das apresentações dos 10 jovens instrumentistas vai contar com a presença do orientador somando forças no palco. Ao final, todos se juntam para a execução da música “Equatorial” (Beto Guedes, Lô Borges e Márcio Borges), com arranjo de Enéias Xavier, que foi um dos tutores desta edição e também integrou a comissão que selecionou os candidatos em 2023.



Sua aluna foi a baixista Flávia Basstos, para quem o Jovem Instrumentista é uma vitrine importante, que pode abrir portas para o mercado. “Minha expectativa é estar cada vez mais inserida nessa cena da música instrumental. As aulas com o Enéias me ajudaram muito também no que diz respeito a um entendimento do mercado, para estar sempre avançando”, diz.



Ela explica que, durante os cinco meses de tutoria, teve aulas on-line e presenciais, com muita teoria, prática e conversas sobre o que é a carreira de músico. A escolha de Xavier para ser o tutor foi sua, e ela considera ter sido muito acertada. “Eu o conhecia como profissional da música, mas não tinha contato pessoal, então foi meio que um tiro no escuro, porque não sabia muito sobre o trabalho dele como professor”, diz a jovem, que é bacharel em música popular pela Escola de Música da UFMG.



Flávia não economiza elogios ao baixista, destacando sua noção de mercado, sua abordagem sobre equipamentos e suas dicas preciosas a respeito de improviso, criatividade e suingue. “A experiência dele faz toda a diferença, porque é um músico que toca há muito tempo e traz junto essa coisa do ensino, domina muitos aspectos da profissão”, comenta.



A música que ela escolheu para apresentar no Teatro da Biblioteca Pública Estadual foi “Nada será como antes” (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos), a partir de uma sugestão de Xavier. “Como tenho relação com a música popular, ele falou para eu escolher alguma coisa do Milton, e eu pensei nessa canção, porque me dentifico mais”, conta.



Convidados

Outros dois selecionados nesta edição do Jovem Instrumentista – Evandro Canutto (piano) e Calvin Badu (baterista) – foram convidados para acompanhá-la e a seu tutor na apresentação. “Conheço o trabalho deles, sei que vão dar conta. Elaborei o arranjo e enviei para os dois, que ficaram muito felizes”, diz. Ela ressalta que o arranjo foi especialmente pensado para uma formação com dois contrabaixos, o que é bastante inusual.



“Pensei numa escrita que permitisse um diálogo, para não ficar embolado. Acho que ficou legal. Vou cantar também, apesar de ser mais baixista do que cantora”, diz. Xavier, por sua vez, endossa. “A criação é toda dela, que fez um arranjo muito bom para 'Nada será como antes'. Ela usou algumas das coisas que a gente estudou. Nem corrigi nada do que ela escreveu”, diz o baixista e compositor.



Ele observa que Flávia já tem formação acadêmica, esteve um tempo afastada de uma prática mais sistemática da música e está voltando agora, cheia de disposição. “Ela é muito aplicada, é uma pessoa que quer ser atuante no mercado. Conversamos muito sobre isso, as maneiras de se inserir. Eu mesmo, nesse período de tutoria, me deparei com duas situações em que a indiquei para trabalhar”, diz.



Há muitos anos mantendo uma relação próxima com os programas musicais do BDMG Cultural – como o Jovem Instrumentista e o BDMG Instrumental –, ele diz que a seleção para essa 20ª edição foi muito difícil. O programa teve 58 inscrições habilitadas, a partir das quais a comissão montada para este fim – da qual também fizeram parte o violonista Lucas Telles e a violinista Sofia Leandro – escolheu os 12 participantes.



“O nível estava muito bom. A gente até levou em consideração a idade, como um critério para os pontos de corte. Quem tinha mais tempo para concorrer no futuro, a gente pediu desculpas e falou para tentar de novo nas próximas edições. Você não vai excluir alguém que já está com 24 ou 25 anos, porque já está no limite, e esse era o caso da Flávia”, ressalta.



Programa da apresentação nesta quarta (20/3)

19h30 - Ciro Belluci e Mauro Rodrigues (flauta)

Música: “Sonata em sol menor, 1º mov.” (Bach)

19h45 - Calvin Badu e Paulo Fróis (bateria)

Música: “Yatrata” (Tânia Maria)

20h - João Paulo Lopes e Breno Mendonça (saxofone)

Música: “Sidarta” (João Paulo e Breno Mendonça)

20h15 - Thiago Caldas e Felipe Vilas Boas (guitarra)

Música: “Naquele dia” (Thiago Caldas)

20h30 - Júlia Guedes e Lucas De Moro (piano)

Música: “Insustentável” (Júlia Guedes)

20h45 - Victor de Jesus e Luísa Mitre (teclado e piano)

Música: “Caminho de volta” (Maira Moraes)

21h - Flávio Marcionílio e Tabajara Belo (violão)

Música: “Pixote” (Tabajara Belo)

21h15 - Micael Ferreira e Pedro Mota (trombone e trompete)

Música: “Curitiba 58” (Raul de Souza)

21h30 - Rafael Scafuto e Gilvan de Oliveira (violão)

Música: “Samba do Neném” (Gilvan de Oliveira)

21h45 - Flávia Basstos e Enéias Xavier (contrabaixo

elétrico)

Música: “Nada será como antes” (Milton Nascimento/Ronaldo Bastos)

22h - Todos os jovens instrumentistas

Música: “Equatorial” (Beto Guedes, Lô Borges e Márcio Borges / Arranjo: Enéias Xavier)

PROGRAMA JOVEM INSTRUMENTISTA

Apresentações nesta quarta-feira (20/3), a partir das 19h15, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos, sujeita à lotação do espaço