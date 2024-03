SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - David Seidler, vencedor de melhor roteiro no Oscar por "O Discurso do Rei", de 2010, morreu neste domingo, 17, em uma expedição de pescaria na Nova Zelândia. A informação foi confirmada pelo seu empresário, Jeff Aghassi.





"David estava no local que mais amava no mundo, a Nova Zelândia, fazendo o que lhe trazia paz", disse Aghassi em um comunicado. "Se ele tivesse a chance, seria assim que teria escrito [sua morte]."





"O Discurso do Rei", dirigido por Tom Hooper e estrelado por Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter, é um drama histórico que tem o príncipe Albert da Inglaterra como protagonista. Ele é gago e precisa ascender ao trono. O longa também venceu o Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor ator em 2011.





A peça originada do filme foi traduzida para diversas línguas e entrou em cartaz em vários países, segundo a Variety.





Além de "O Discurso do Rei", Seidler escreveu diversos filmes para a televisão, como "Onassis: The Richest Man in the World", de 1988, e "Dancing in the Dark", de 1995.