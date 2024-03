Matéria e vibração

A Lua em Virgem nos traz conexão e segurança no contato com o mundo material, saúde e utilidade. A oposição a Netuno em Peixes, todavia, nos desafia a expandir para além das barreiras materiais, nos lembrando que nossa vibração e emoções também influenciam na vida objetiva fortemente. Relações que podem polarizar entre razão e emoção, mas com altruísmo e generosidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe conecta fortemente ao mundo material e seu funcionamento. Mas deve se lembrar de ter mais amorosidade e vibrar com mais qualidade em prol do que almeja. Sua compaixão está altíssima neste momento e lhe pede que se coloque em serviço útil, auxiliando e provendo. Busque entender as mensagens sutis que seu corpo e vida material lhe passam.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você se encontra emocionalmente enraizado em si mesmo e em sua criatividade. Muitas pessoas e relações podem lhe demandar um pouco de seu carisma, apoio e ombro amigo. Esteja disponível, mas lembre-se de que o céu lhe pede centramento; faça o que puder, mas dentro dos seus limites e de acordo com sua sensibilidade.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz necessidade de estar no seu espaço pessoal, cuidar e ordenar do lar, família e emoções pessoais. Todavia, pode ter também muitas demandas no trabalho e carreira. Busque tirar algum tempo para cultivar a meditação e o contato com as próprias emoções. Sua sensibilidade pode agora pode ser útil para que seu trabalho flua bem.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, lhe traz um forte senso de racionalidade, senso crítico, pragmatismo e conexão com o que está à sua volta. Todavia, não deve deixar de escutar a voz de sua fé, que fala bem alto neste período. Busque agregar mais sentido e reflexão às suas ideias. Lembre-se de agregar intuição e criatividade à sua linha de pensamento e comunicação.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe propicia conexão com a vida material, seu senso de valor próprio, finanças e talentos. Estará vivendo isso tudo com enraizamento. Todavia, deve se lembrar de estar aberto a possíveis mudanças que se apresentam. Seja quem você é, mas se permita enxergar outros pontos de vista e explorar as muitas possibilidades transformadoras do momento.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe desperta a subjetividade e necessidade de se pautar nas próprias emoções. A oposição a Netuno mostra que pode se abrir mais nas relações, saindo de um excesso de controle mental e se permitindo contato afetivo legítimo. Este é um momento de permitir que suas emoções fluam num ritmo mais natural.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu lado emocional passa hoje por um processo de reciclagem e reorganização. Está revisando suas relações familiares e seu senso de propósito pessoal. Você está num período em que deve abarcar as mudanças, reconhecendo o valor do novo que chega em sua vida e desapegando de velhos padrões. Há muita força transformadora para seu trabalho e saúde e você deve fluir.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Suas emoções hoje lhe conectam ao coletivo e necessidade de ser útil e servir a todos e em prol de melhorias. Há uma entrega a si mesmo, sua criatividade e sensibilidade que lhe permite expressar agora seu lado mais generoso e amável. Este período agora lhe pede que esteja mais disponível para auxiliar os outros e viver o melhor das relações.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A posição lunar atual lhe traz grande conexão com seu trabalho, carreira e senso de compromisso. Está buscando enraizamento e segurança neste setor. Todavia, deve escutar também seus sonhos, anseios e impulsos pessoais, justamente para que possa expressar com mais propriedade essa vontade de trabalhar e auxiliar. Momento de valorização do mundo material e suas possibilidades.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Hoje há necessidade emocional de expandir, buscar novas metas e projeções futuras. Também de se conectar mais com sua fé pelo sentimento. Novas ideias, conversas, informações e estudos vem lhe expandir os horizontes e lhe fazem vislumbrar novas possibilidades. A vida agora lhe pede mais fluidez, fé e valorização de si, acreditando mais nos próprios potenciais.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Suas emoções se encontram hoje aprofundadas, intensas e transformadoras, mas tudo isso sem perder o senso crítico e objetivo. Sua conexão com seus valores pessoais está fluindo e isto lhe traz mais segurança para explorar temas emocionais mais profundos, sexualidade e temas mais complexos. Você está num período que pede lhe pede mais interiorização e o dia de hoje facilita o processo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua conexão emocional com as outras pessoas está alta agora e isto vem muito da sua generosidade e afetividade que estão aumentadas pelo seu regente, Netuno, no seu signo. Busque estar por inteiro nas relações e trocas. O momento lhe pede consciência das pessoas à sua volta e sua sensibilidade e capacidade de cura podem ser requisitadas para auxílio.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique