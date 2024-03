Marte em Peixes

Marte entra no signo de Peixes. Nosso senso de ação passa pelo colorido do sutil, emocional e espiritual. Ação forte de magnetismo, intenção e criatividade. Atuação de bastidores. Força pessoal no sentido de fazer a caridade e o bem maior por todos. Esse Marte tem o poder de sacrificar o que precisar em prol do bem maior. Qualquer início é ligado à entrega, instinto e confiança no fluxo da vida.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, entra em Peixes. Você estará agora bem mais conectado com seu lado espiritual, sua força de vencer quaisquer demandas energéticas e de atuar nos bastidores. Bom momento para meditação ativa, uso da força criativa e também para entender e processar suas questões emocionais e subconscientes.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este período lhe será muito propício para lutar em prol de causas, projetos, grupos, amigos e pessoas necessitadas. Sua compaixão será grande e lhe traz ímpeto de ação. Também esforços ligados à divulgação nas redes sociais e mídia, mas muito pelo estímulo ao desejo e fantasia. Esteja em grupos e com amigos, mas saiba estabelecer bem sua individualidade.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você entra agora em um período de grande proatividade no campo da carreira. Sua sensibilidade lhe pede ação e assertividade para abrir novas portas e assumir sua autoridade. Ação madura e sensível na liderança e trabalho. Se é pai ou mãe também sentirá sua ação mais enérgica, mas sem perder a sensibilidade. Hora de tomar as rédeas da própria vida.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este período lhe traz grande ímpeto de expansão e aventura. Sua sensibilidade lhe pede que seja mais otimista, que busque ampliar seus horizontes e tenha coragem. Sua fé será intensa e lhe trará maior confiança em si mesmo e na sua capacidade. Busque estabelecer com clareza seus princípios e agir de acordo. Busca por viagens e novidades.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz necessidade de mudanças e aprofundamento emocional. Você é lembrado que mudanças podem ser muito benéficas. Busque agir de acordo com seus instintos e intuição. Ação conjunta favorecida. Sua energia sexual também será aumentada; busque canalizar isso em força para transformar sua realidade. Ação magnética intensificada.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este período lhe volta muito as energias para as relações e parcerias. Terá maior iniciativa no contato com os outros, utilizando da sensibilidade. As relações tendem a ganhar um tom maior de autonomia e energia, devendo haver respeito pelas individualidades. Ações conjuntas favorecidas. Reconhecimento e visão clara de quem os parceiros são.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua força e energia se voltam muito agora para o trabalho, rotina, afazeres e saúde. Tudo isso lhe pede ação com sensibilidade. Terá maior assertividade e iniciativa para agir e executar o trabalho. As tarefas e afazeres rotineiros ganham ares de resolução. Necessidade de mais individualidade nas relações de trabalho. Energia para cuidar do corpo e saúde, tendo em vista também o lado energético.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra em Peixes. Você estará agora conectado à sua força emocional e sua expressão. Estará se colocando mais no centro do palco e agindo mais alinhado à sua essência. Excelente para esportes competitivos e atividades esportivas ou lúdicas. Deixe a criança interna brincar e solte a criatividade. Os romances tendem a ser mais intensos e rápidos.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe pede mais recolhimento e busca interior. Sua vida no lar e na intimidade tende agora a ser mais ativa e agitada. Bom para reorganizar a casa, reformar e também estar mais ciente de suas emoções. Estabelecimento de mais espaço e individualidade no contexto familiar. Ação magnética e de bastidores intensa.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente estará bem mais ativa e rápida neste período. Busque expressar suas ideias e individualidade, mas sem perder a sensibilidade. Fluxo rápido de ideias e intuições. Necessidade de fazer escolhas e ter mais assertividade nas decisões. Necessidade de mais individualidade na relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos. Poder das palavras em alta.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe traz muito mais garra e energia para ganhar dinheiro, utilizar seus talentos em algo produtivo e estabelecer melhor seu senso de valor próprio. Use da força do magnetismo e da criatividade para mobilizar mudanças materiais. Ação em prol do conforto e prazer material. Cuidado com a impulsividade nos gastos financeiros, mas saiba que é capaz de multiplicar.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente). Este será um período em que estará muito mais consciente de sua individualidade e força de ação. O uso de seu natural magnetismo estará ainda mais fortalecido. Busque traçar por si mesmo seu caminho na vida e o faça com coragem e sensibilidade. Ação amparada pela intuição e espiritualidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique