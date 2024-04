Amor sóbrio

A conjunção de Vênus e Saturno traz para hoje um tanto mais de sobriedade e realismo para o amor, parcerias e vida financeira. Se dando no signo de Peixes, essa conjunção nos pede um lapidar de arestas das relações com amor e talvez mesmo sacrifícios, quando necessário. Amadurecimento amoroso e financeiro estão em alta. Lapidação para que encontremos o melhor que a vida pode nos oferecer;



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você tem reciclado muita coisa relacionada a dinheiro e amor nos últimos dias e agora pode chegar ao fundo da questão. Questões psíquicas, subconscientes e/ou espirituais lhe pedem que tenha um olhar maduro e honesto para seus valores na vida. Este pode ser um momento que lhe pede grande altruísmo e capacidade de doar de si mesmo. Busque amadurecer uma forma de amor mais sublime e/ou espiritual.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, se encontra com Saturno em Peixes. Este momento lhe pede uma grande lapidação, em especial nas relações de amizade, com grupos, na vida online e em causas. Busque realismo emocional e estabeleça seus limites. Pode fazer grandes sacrifícios por causas nobres e pelo bem coletivo agora, mas saiba bem como e por quais motivos fazer isso.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento tem sido muito relevante para você em termos de carreira, autoridade e amadurecimento. Agora deve lapidar e melhorar seus valores a nível profissional e nos compromissos. Parcerias de trabalho pedem maturidade, revisão e limites. Também precisa saber quais seus limites profissionais para não perder a si mesmo de vista.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este período lhe pede lapidação em termos de valores maiores, visões de mundo e objetivos futuros. Saiba ter um olhar realista e maduro para alcançar o que é realmente possível agora. Valores de fé e princípios são lapidados e lhe pedem menos fantasias e mais maturidade. Relações com a família do parceiro também podem pedir senso de limites e realismo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A sua necessidade de troca emocional profunda, partilha e sexualidade está em alta. Todavia, agora será preciso que você se dê limites justos. Partilhar com proveito requer senso de maturidade e limites. Nem sempre dá pra ser acolhido; às vezes é preciso mesmo sacrifícios de nossa parte. Busque selecionar bem quem você traz para sua intimidade agora.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este momento lhe desafia a viver o amor, casamento e parceria com maturidade e um senso de amor mais altruísta e amadurecido. Pode ter de discordar nas relações e estabelecer limites; saiba fazê-lo com amor e realismo. O outro tem seus defeitos e dificuldades: busque acolher, mas estabeleça limites saudáveis. Reafirmação de compromissos, mas também possibilidade de limites e necessidade de isolamento.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, se encontra com Saturno em Peixes. Esse encontro lhe pede que amadureça o senso de valor da sua força de trabalho, rotinas e saúde. Busque lapidar arestas para produzir melhor. Limites na relação com colegas, prestadores de serviço e/ou clientes pode ser fundamental. Momento para reavaliar como potencializar sua vida material.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este momento lhe traz a necessidade de amadurecer sua expressão. Busque lapidar as arestas emocionais, pois não temos de ser acolhidos por quem quer que seja, mas antes temos o dever de nos acolher. Romances podem pedir limites e senso de realidade. Também suas criações devem passar por um crivo de senso crítico. A relação com crianças e filhos pede amor com limites.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O momento lhe traz a necessidade de se aparar arestas nas relações e valores familiares, assim como na sua relação com suas próprias emoções. Pode enxergar agora que tem valores diferentes dos do meio familiar e tudo bem. Questões de partilhas de bens devem ser abordadas com realismo. Busque amadurecer a forma como partilha e busca afetividade.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, se encontra com Vênus. Você é chamado agora a amadurecer a forma como se comunica. Nem sempre o que temos a dizer é agradável, muitas vezes é preciso estabelecer limites e dar a real. Mas lembre-se da empatia no processo. Limites justos na relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos podem estar na pauta do momento.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, se encontra com Vênus. Este trânsito lhe traz grande necessidade de lapidar e amadurecer sua relação com o dinheiro e valor próprio. Busque ser mais realista quanto a seus gastos e saiba planejar. Pode ter muita força de ganho, mas que vem pelo esforço e amadurecimento de um senso real de merecimento e valor próprio.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção de Saturno e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a necessidade de realmente se valorizar e amar, mesmo com os defeitos e dificuldades que possa ter em si mesmo. Busque amadurecer também a forma como doa, sabendo que muitas vezes um “não” pode ser uma grande caridade para com o outro. Amadureça seu senso de valor próprio.

