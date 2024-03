Estímulo para fala

A conjunção de Mercúrio e Nodo Norte em Áries traz para hoje a necessidade de nos expressar e comunicar com veracidade e individualidade. Há motivação para expressar o ponto de vista pessoal e falar intensamente. A proximidade de Quíron, todavia, nos relembra que devemos ter cuidado para não usar a fala de forma agressiva, mas curativa. A quadratura com a Lua em Câncer também nos desafia a usarmos de um pouco mais de empatia, mesmo quando temos de dizer verdades duras.







ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz grande necessidade de verbalizar quem você é, sua individualidade e ponto de vista. Busque ser autêntico, mas saiba também se moderar para não ser agressivo gratuitamente e de qualquer forma. Suas emoções estão mais subjetivas e pode ser um bom momento para conseguir verbalizar questões emocionais importantes.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe dá grande estímulo para um diálogo interno. Aprenda a escutar suas emoções e questões mais subjacentes. Oração, afirmações criativas e tudo aquilo que lhe possa auxiliar no campo sutil estão potencializados. Sua mente está um tanto subjetiva, portanto cuidado para não falar de forma inconsciente, mas com clareza emocional.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, está com força ampliada agora. Em especial na relação com amizades, Grupos, online e com o coletivo, busque expressar a si mesmo com clareza. Mas também esteja atento para não ser agressivo de forma desnecessária. A posição lunar lhe traz maior aterramento em seus valores, mas saiba também partilhar com os semelhantes.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe potencializa muito a comunicação profissional e de sua autoridade. Busque expressar quem você é, suas capacidades e talentos. A Lua, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz emoções subjetivas. Todavia, lembre-se que manter o profissionalismo será importante. Escute a si mesmo e se comunique com maturidade.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe facilita pensar de forma mais intuitiva, se conectar com sua fé, princípios e metas. Será chamado a falar mais sob seu ponto de vista e inspirar os outros. Todavia, cuidado para não querer forçar o outro com suas opiniões e visões de mundo. Suas emoções lhe conectam a um senso de fé mais mística e entregue. Se permita viver a amplitude agora.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, está com força ampliada agora. Em especial no campo emocional, você deve aprender a observar, sentir e raciocinar. Questões emocionais profundas devem ser integradas agora, em especial se suprimiu sua raiva e individualidade. A posição lunar lhe facilita um olhar mais frio e objetivo para processar tais questões subjetivas.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe pede comunicação com os outros. Este é um momento propício para se ter diálogos honestos com o outro, seu parceiro e na vida social. Mas cuidado para não ser agressivo, mas que seja curativo e enfático em suas colocações. A posição lunar lhe traz um tanto de amadurecimento emocional e lhe pede que tenha maturidade na lida com o outro.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz grande conexão com o mundo material e seu funcionamento. Busque trabalhar, executar rotinas e cuidar da saúde de forma assertiva, intensa, mas também curativa, respeitando seus limites. Suas emoções estão mais intensas e lhe facilitam trabalhar em pro de metas futuras. Busque agir agora e fazer tudo aquilo que for possível no momento.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe facilita se expressar exatamente como você é. Estará mais focado em expressar sua consciência e criatividade do que agradar a quem seja. Mas cuidado para que seja feito de forma curativa e não agressiva. A posição lunar lhe traz uma intensa reciclagem emocional e lhe facilita deixar ir velhos apegos e também questões do passado.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe possibilita uma conexão e diálogo internos. Busque esquecer um pouco do mundo lá fora e abra espaço para escutar suas emoções, sonhos e desejos. Excelente momento para se dialogar sobre o que sente, mas cuidado para não ser agressivo, mas curativo. A posição lunar lhe abre mais para o outro e sua sensibilidade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe estimula a se comunicar, estudar, ventilar ideias e usar do melhor de sua força mental. Sentirá grande necessidade de falar de forma autêntica, mas evite agressividade. Use a fala honesta e direta de maneira curativa. Suas emoções ganham um tanto de senso crítico, o que lhe facilita ter mais objetividade e resolver o que for preciso neste momento.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz a possibilidade de expressar seus valores pessoais de forma assertiva. Estará bem mais focado no que é seu. Busque agora ordenar sua vida material e pertences, assim como deve lutar por melhorias na sua vida financeira. A posição lunar lhe aumenta a confiança em si mesmo e sua criatividade. Busque mais a si mesmo agora.

