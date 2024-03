Depois de passar por uma embolização esta semana, Faustão disse que 'está tudo ok' com seu rim. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, (mas) às vezes demora até um mês. Tô na espera, na arte da paciência", disse o apresentador à coluna de Lauro Jardim, do jornal "O Globo".



A embolização foi para lidar com questões linfáticas que atrasavam sua recuperação após realizar um transplante de rim no final de fevereiro. Fausto Silva, ainda internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aguarda o funcionamento completo do novo rim.





O apresentador foi hospitalizado após complicações de uma doença renal crônica, e o transplante foi realizado após avaliação de compatibilidade. Seu transplante de coração, realizado seis meses antes, se deu em razão de complicações cardíacas, que também podem afetar os rins.