Sol com Netuno em Peixes

A conjunção de Sol com Netuno em Peixes nos traz a consciência de que precisamos ir para além de nós mesmos, nos devotando à caridade, compaixão e amor universal. Clareza para se entender questões psíquicas e subconscientes. Também direcionamento da própria sensibilidade e espiritualidade. A vibração fluida do signo de Peixes de faz muitíssimo forte. Evite escapismos e busque entendimento emocional.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz plena clareza de questões subconscientes, psíquicas e/ou espirituais. Se permita mais introspecção, meditação, oração, análise psicológica e fluidez. Você está se libertando de muitas questões antigas e deve estar sereno e contribuindo com o processo. Sensibilidade, caridade e compaixão em alta. Evite escapismos e reações emocionais exageradas.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe propicia consciência amorosa quanto a grupos, amizades e questões coletivas. Terá grande intuição e percepção do quadro maior das coisas. Insights de ideias futuristas, científicas, tecnológicas, alternativas e coletivas podem ocorrer com facilidade. Lembre-se de estar com compaixão nos grupos, mas sem ficar misturado.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Sua sensibilidade para com seu trabalho, obrigações, carreira e papel de pai/mãe/autoridade está intensificada. Terá boa percepção daquilo que precisa ser sacrificado, assim como o que deve ser cultivado nestas áreas. Busque se utilizar da autoridade da sensibilidade e do amor desapegado. Se entregue ao trabalho, mas também reconheça seus limites e tempo de descanso.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Hoje haverá intenso estímulo à sua fé, princípios, visões de vida e liberdade. Estará bem m ais intuitivo, místico, fervoroso e alegre. Busque transcender antigos dogmas e crenças limitantes. Este momento lhe pede entrega à vida e suas possibilidades. Sua intuição será forte e lhe facilitará os movimentos expansivos. Acredite no melhor da vida.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A consciência de suas emoções profundas e partilhadas se faz intensa, já que o Sol, seu regente, se encontra com Netuno em seu setor emocional. Sua abertura para a troca de afeto e/ou sexualidade será alta e lhe pede mais compaixão, entrega e profundidade. Clareza para enxergar padrões emocionais difíceis e transcender.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência quanto ao lado emocional das suas relações. Enxergará o outro com sensibilidade e deve se abrir para o contato humano. Necessidade de amar o outro de maneira abnegada, doando de si mesmo no acolhimento e empatia. Se permita maior fluidez e menos críticas no contato com as pessoas.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A sua sensibilidade hoje estará aplicada muito ao campo material. Terá clareza em enxergar como deve atuar com mais amor no trabalho, na rotina e na execução das tarefas. Sua intuição será muito forte e lhe auxiliará. Também haverá boa percepção de como as questões emocionais e vibracionais afetam sua saúde e relação com seu corpo físico.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe propicia profunda entrega à sua essência, seu espírito e sua consciência e poder pessoal. Sua sensibilidade, compaixão e amor tomam a frente, lhe lembrando de doar de si mesmo, mas sem se perder no processo. Romances, aventuras e expressões lúdicas ou artísticas estarão potencializadas. Mas cuidado para não cair em excessos.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)





Haverá hoje grande consciência de sua vida pessoal, familiar e do passado. Tudo isso lhe pede um amor mais desapegado, sacrifícios justos e compaixão. Busque ouvir mais seus sonhos e anseios pessoais. Bom momento para meditar e entrar em contato com a riqueza do mundo interior. Sensibilidade para acolher, amar e gestar novas possibilidades.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz grande clareza mental aliada à intuição. Estará mais aberto a ouvir os outros, assim como a processar suas próprias ideias. Transcendência e flexibilidade no campo mental. Uso da fala com compaixão e propriedade, sabendo se calar quando necessário. Enxergue seu entorno com amor desapegado e use de suas faculdades intelectuais em prol do bem maior.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Hoje você terá grande consciência de seu senso de valor propriedade e posses. Sua sensibilidade lhe mostra como direcionar esta área. Desapego também pode estar na ordem do dia, lhe pedindo mais doação, reciclagem e desapego. Valores espiritualizados. Capacidade de atrair recursos através do uso consciente do magnetismo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua sensibilidade estará hoje clara e consciente. O Sol se alinha com Netuno, seu regente. Isto lhe favorece a capacidade de amar incondicionalmente, doar de si mesmo e transcender sem perder a si mesmo no processo. Estará mais antenado às suas necessidades pessoais e às energias sutis. Você brilhará sendo um canal de altruísmo, compaixão e fluidez emocional.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique