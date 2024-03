SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem não se lembra dos memes que tomaram o cinema em julho de 2023, mês de lançamento de "Barbie" e "Oppenheimer"? Ambos estão indicados na categoria de melhor filme do Oscar 2024, que acontece neste domingo (10). Mas qual deles é mais popular na internet?





De acordo com o Google Trends, ferramenta do Google que monitora os assuntos mais buscados em seu site, entre os dez indicados a melhor filme deste ano, o longa da boneca loira é o primeiro da lista no Brasil. Só depois aparece a história sobre um dos pais da bomba atômica.





O ranking mostra os filmes mais buscados em território brasileiro em período que cobre todo o ano de 2023 e vai até o dia 5 de março.





"Barbie" atingiu seu pico de interesse de buscas no período em que foi lançado, na semana de 21 de julho, feito não alcançado por "Oppenheimer", que concorre a 13 estatuetas no Oscar.





Na sequência, aparece "Assassinos da Lua das Flores", estrelado por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro, e dirigido por Martin Scorsese. O enredo retrata um capítulo esquecido da história dos EUA ao acompanhar, por meio do true crime, as mortes misteriosas que acometem os membros do grupo indígena osage.





Já "Pobres Criaturas" ocupa a quarta posição da lista. O longa, que tem como protagonista Emma Stone, uma das favoritas para a estatueta de melhor atriz, é baseado no livro homônimo do escritor escocês Alasdair Gray, publicado em 1992. O filme do diretor grego Yorgos Lanthimos tem se destacado nas discussões sobre feminismo e pelas cenas de sexo.





Depois, aparecem "Anatomia de uma Queda", "Vidas Passadas" e "Zona de Interesse". "Maestro", que ocupa a oitava posição, apesar de ter sido lançado pelo gigante Netflix, não é tão popular quanto os outros. Em seguida, aparece "Os Rejeitados".





A lista é fechada pelo filme "Ficção Americana", uma sátira protagonizada por Jeffrey Wright. O longa demorou para chegar ao Brasil e foi anunciado como parte do catálogo do Amazon Prime Video no final do mês passado, enquanto os outros indicados a melhor filme já estavam disponíveis nos cinemas ou em outras plataformas por aqui.

OS INDICADOS AO OSCAR DE MELHOR FILME MAIS BUSCADOS NO BRASIL





Fonte: Google Trends





1 - Barbie





2 - Oppenheimer





3 - Assassinos da Lua das Flores





4 - Pobres Criaturas





5 - Anatomia de uma Queda





6 - Vidas Passadas





7 - Zona de interesse





8 - Maestro





9 - Os rejeitados





10 - Ficção Americana