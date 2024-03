Desapego da massificação

A Lua segue minguando, agora no signo de Aquário. Isso nos traz um senso de desapego e objetividade quanto ao nosso senso de pertencimento a grupos, amizades e para com o coletivo. O encontro da Lua com Plutão intensifica ainda mais o processo, trazendo a destruição de padrões massificados e ideias que podem nos impedir de sermos nós mesmos. Tenha atenção para não cair em movimentos coletivos por impulso, mas use de aprofundamento emocional para ter senso crítico e objetividade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede um tanto de objetividade e desapego quanto às relações humanas, grupos, amizades e tudo que diga respeito ao coletivo. Busque entender comportamentos de massa e pulsões negativas que possam advir de um comportamento grupal. Este é um momento que lhe propicia estar com pessoas, contanto seja você mesmo no processo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz a necessidade de transformação profunda quanto à carreira, projeção no mundo, autoridade e os elementos emocionais ligados a tais cenários. Busque quebrar com ideias que o mundo possa ter de como deveria ser seu trabalho e foque no que é verdadeiro para si mesmo. A relação com figuras de autoridade, em especial as femininas, deve ter um tanto mais de desapego e transformação.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz possíveis questionamentos e mesmo rupturas com visões de mundo, opiniões e crenças. Busque romper com crenças massificadas e dogmas aprisionantes. O momento lhe traz um senso de fé muito mais questionadora e aprofundada. Busque interiorização para refletir e reavaliar seus planos futuros e de expansão.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz profundas transformações emocionais. A Lua, sua regente, se encontra com Plutão no seu setor emocional profundo. Você deve agora reavaliar suas emoções e ter desapego, tudo isso sob um colorido mais objetivo e racional. As vivências de troca podem ser intensas, mas tudo dentro dos limites justos. Partilhe, mas não se esqueça de ser fiel a si mesmo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz intensas transformações quanto a parcerias, casamento e/ou vida social. Busque se questionar se suas motivações são realmente suas ou se tem feito o que não quer para agradar os outros. Tenha um tanto mais de desapego para aprofundar no que for preciso no contexto junto aos outros. Este é um momento propício para encontrar a si mesmo e seus propósitos, o que pode lhe levar a questionar algumas relações.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe pede um tanto de desapego quanto a rotinas, hábitos, questões de trabalho e/ou saúde. Momento para se ter mais racionalidade ao encarar a forma como cuida do corpo e saúde e fazer mudanças efetivas. Velhos hábitos e rotinas precisam ser mudados, mesmo que você não ame mudanças. Abra sua cabeça para as novas possibilidades e se permita mais maleabilidade para transformar o que for preciso.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)





O dia de hoje lhe pede a transformação da forma como se expressa e exerce sua criatividade e poder pessoal. Busque entender quais padrões de massa podem ter ditado alguns aspectos da sua expressão para se libertar. Também na forma como produz criatividade ou cria os filhos, tenha mais desapego e revise. Use de sua natural capacidade de ponderar e refletir, mas com um senso de profundidade e instinto.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz transformações emocionais profundas. A Lua segue minguando e se encontra com Plutão, seu regente, em seu campo emocional. Você está numa fase de desapego das raízes e do passado e o dia de hoje lhe pede um tanto mais de sabedoria e deixar ir. Busque mais racionalidade para entender certas emoções desafiadoras e purgar o que for preciso. Busque produtividade e ação no mundo material como forma de processar as energias emocionais e sutis.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe pede um tanto de desapego quanto a ideias e seu campo mental. Mesmo que tenha ideias bem definidas, não se permita enrijecer. Este é um momento para quebrar com velhos padrões mentais e intelectuais. Busque refletir se não está reproduzindo ideias de massa que não condizem com a sua essência. Questões emocionais com irmãos, parentes e conhecidos pedem o mesmo nível de desapego.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de desapego quanto às posses materiais e valores. Busque reciclar, doar e ter mais proatividade em partilhar o que está parado e sem uso. Também busque deixar ir valores pessoais rígidos e reflita se não tem repetido valores de massa, mas que não condizem com quem você é em essência.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe pede um tanto mais de serenidade, calma e desapego. A Lua segue minguando no seu signo (solar ou ascendente) e lhe favorece a introspecção e escuta de si mesmo. Todavia, essa escuta traz também o lado sombra e desafiador no processo, já que Plutão está lhe aprofundando em si mesmo. Busque deixar de lado comportamentos pessoais massificados e escute suas reais necessidades e sentimentos.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz um tanto mais de uma vibração mais transcendental, espiritual e fluida. Você passa por um momento de empoderamento pessoal muito grande, todavia precisa deixar ir velhos apegos e carências. Em especial nas ideias e projeções de massa, busque deixar ir e reflita sobre o que realmente é seu e o que são conceitos e vibrações dos outros.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique