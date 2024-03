AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito um tanto mais assertivo, autocentrado, corajoso e impetuoso. O aspecto de hoje lhe facilita verbalizar tudo isso, mas lembre-se de fazê-lo de forma curativa. Pode estar com menos paciência com o social, mas está acessando algo muito real em si mesmo e na forma como se relaciona com seu entorno.





Ação curativa

O sextil entre Marte em Aquário e Quíron em Áries traz para o momento a necessidade de agir de forma curativa, buscando formas e linhas de atitude alternativas. Estamos curando o senso de individualidade tanto quanto nossa capacidade de estarmos por inteiro no campo social. Será preciso curar nossas feridas para liberar o potencial do masculino saudável.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique