Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções se voltam agora para as parcerias, busca por equilíbrio e harmonia junto dos semelhantes. Todavia, o aspecto a Plutão lhe pede que pense fora da caixa e traga aprofundamento no relacionar a partir de uma visão diferente do comum. Questões de amizade e amor pedem resoluções, mas lembrando que seu caminho agora é o de buscar apoio primeiro em si mesmo.

Relações e aprofundamento

A Lua em Libra nos traz maior disposição emocional para nos relacionarmos, buscarmos amor, parceria e sociabilidade. Ela recebe um trígono de Plutão em Aquário, o que nos pede um aprofundamento nas relações, sair de padrões superficiais e realmente inovar a partir de um senso de veracidade e transformação emocional.

