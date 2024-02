Relações e aprofundamento

A Lua em Libra nos traz maior disposição emocional para nos relacionarmos, buscarmos amor, parceria e sociabilidade. Ela recebe um trígono de Plutão em Aquário, o que nos pede um aprofundamento nas relações, sair de padrões superficiais e realmente inovar a partir de um senso de veracidade e transformação emocional.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Suas emoções se voltam agora para as parcerias, busca por equilíbrio e harmonia junto dos semelhantes. Todavia, o aspecto a Plutão lhe pede que pense fora da caixa e traga aprofundamento no relacionar a partir de uma visão diferente do comum. Questões de amizade e amor pedem resoluções, mas lembrando que seu caminho agora é o de buscar apoio primeiro em si mesmo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas emoções passam agora pela ordem e equilíbrio de suas rotinas, trabalho e/ou saúde. Todavia, você também é chamado a mudar muitas estruturas arraigadas em sua vida, devendo estar com a cabeça aberta para novas possibilidades. Relações de trabalho pedem maior nível de aprofundamento, mas sem perder a diplomacia e racionalidade. Busque maleabilidade.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Suas emoções estão agora um tanto mais autocentradas, lhe dando um senso de segurança em ser você mesmo. Todavia, o aspecto a Plutão lhe pede que quebre formas antigas de enxergar a si mesmo e a vida. Este é o momento de buscar novos horizontes e mudar objetivos. Pare de se enxergar de uma forma antiga e se abra para o novo “eu” nascente.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, passa pelo seu setor natural das emoções, família e vida pessoal, que lhe pede um tanto de empatia, amor e harmonia. Todavia, o aspecto a Plutão lhe relembra que a paz não pode ser construída sobre bases falsas, mas deve vir a partir da transformação emocional profunda e do encarar as sombras; a partir daí, sim, está apto a viver relações e emoções realmente saudáveis.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Suas emoções lhe permeiam o campo mental, que pode estar um tanto mais intuitivo e subjetivo. Isto hoje vem junto de um repensar e reavaliar as relações, parcerias e/ou casamento. Questões emocionais podem carecer de diálogo, mas lembre-se de usar de diplomacia e reciprocidade. O outro pode lhe auxiliar na transformação de ideias e conceitos antigos.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)





Suas emoções passam agora pelas questões de ordem material, financeira e de estabilidade. Você tende a buscar aqui equilíbrio. Todavia, também é chamado a transformar profundamente sua vida material, rotina, hábitos e saúde. Busque reavaliar quais apegos estão dificultando sua vida e deixe ir. Você é convidado a se profundamente, mas deve sair da zona de conforto para isso.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas emoções estão mais afloradas com a passagem da Lua pelo seu signo (solar ou ascendente). Busque sentir a si mesmo e busque equilíbrio nisto. Você passa por uma transformação profunda na forma como se empodera e usa sua criatividade. Busque deixar ir emoções e identificações antigas, buscando se abrir mais para a vida e suas possibilidades.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Suas emoções subconscientes estão mais ativas nestes dias pela posição lunar. O aspecto a Plutão, seu regente, lhe traz profunda necessidade de transformar emoções antigas, questões passadas, ancestrais e/ou pessoais. Se permita desapego de falsas seguranças, deixando ir a necessidade de agradar o outro ou de esperar validação alheia. Busque sua força de trabalho e assertividade na vida lá fora.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Suas emoções estão mais voltadas para o coletivo, amizades, grupos e online. Todavia, há o aspecto a Plutão lhe pedindo que haja aprofundamento real nas comunicações. Você está mais visceral e real naquilo que comunica e isto pode ser bem aplicado na relação com o coletivo, mas será fundamental lembrar do equilíbrio para que seja melhor recebido pelos outros.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Suas emoções estão mais voltadas para a carreira, realização mundana, autoridade e compromissos. Todavia, o aspecto a Plutão lhe relembra que esta é um momento de transformar radicalmente sua relação com o mundo material, finanças, trabalho e compromissos. Busque deixar ir velhos apegos e lembre-se de ouvir sua sensibilidade para ter um melhor direcionamento.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Suas emoções se voltam para seus ideais, fé e possibilidades futuras. Todavia, precisa reformular um tanto disso, já que Plutão entrou no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede mudanças radicais em si mesmo. Os próximos anos lhe dão a chance de começar de novo e buscar possibilidades a partir de um contato com sua profundidade, o que lhe facilita agora mudar alguns planos e visões de vida.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas emoções passam agora por uma reciclagem, mas que deve ser feita com equilíbrio e objetividade. O aspecto a Plutão lhe pede transformação real de emoções que podem estar a um tempo escondidas, mas que agora devem ser encaradas. Questões ligadas a amizades, grupos e vida social também carecem de transformação. Busque uma visão mais desapegada e objetiva daquilo que está sentindo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique