Luiz Werneck Vianna deixa significativa contribuição para as ciências sociais no Brasil

Morreu nesta quarta-feira (21/2) aos 85 anos o sociólogo Luiz Werneck Vianna, professor e ex-presidente da Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais).





Vianna escreveu os livros "Liberalismo e sindicato no Brasil" (1976), "Esquerda brasileira e a tradição republicana" (2006) e a "A judicialização da política e das relações sociais no Brasil" (1999). Foi mestre em ciência política pelo Iuperj (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro) e doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo (USP).





A PUC do Rio de Janeiro, onde lecionou, publicou nota de pesar afirmando que Vianna foi um intelectual de "grande relevância para o campo da sociologia e para a comunidade acadêmica como um todo", deixando "marca indelével na história do pensamento social do Brasil".





"Durante sua trajetória, contribuiu de forma significativa para o avanço do conhecimento científico e para o debate público, sempre pautado pela ética, pela integridade e pelo compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e democrática."





O Hospital Copa D'Or informou que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes da morte do intelectual.