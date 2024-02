Indulgência e prazer

A quadratura entre Vênus em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje uma energia de maior indulgência e prazer, mas também devemos estar atentos aos excessos. Estamos generosos e mais voltados para o auxílio coletivo. Porém será preciso entender bem seus limites individuais para não exagerar. Libertação de valores e também nas relações.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua conexão com grupos e o coletivo se faz alta, mas também deve se lembrar que tem seus valores e deve segui-los. Pode ser justamente o momento de dividir algo de valor para com os outros e ser generoso, mas saiba usar sua própria medida. Cuidado para não ser indulgente em excesso com os caprichos das outras pessoas e seus próprios. Viva o prazer dentro do que for justo e expanda relações e valores.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto de Júpiter, que está no seu signo (solar ou ascendente). Há uma forte valorização sua no momento quanto a carreira e realização no mundo. Todavia, deve estar atento para não exagerar no quanto doa de si mesmo e se realmente vale à pena. Cuidado com a indulgência, tanto como autoridade quanto ao lidar com superiores. Busque expandir a carreira com generosidade, mas atento aos seus valores pessoais.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Há uma forte motivação em viver o amor de forma livre e ampla, mas também deve tomar cuidado pois pode cometer exageros aqui. Sua intuição está mais aflorada e lhe pede um tanto mais de valorização desta percepção, lhe pedindo mais seletividade nas trocas. Também questões emocionais e subconscientes podem lhe desafiar em seu comprometimento com planos futuros. Busque viver a alegria e expansão, mas em conexão com sua intuição profunda.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Há um forte estímulo para a troca profunda, vivência da sexualidade e afetividade neste momento. Todavia, deve estar atento aos excessos. Busque dosar essa faceta com um tanto mais de racionalidade e tenha a cabeça aberta. Evite excesso de ciúmes e emoções afins. Busque o domínio sobre si mesmo para viver essa partilha de forma generosa, mas também realista.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Há um forte foco em viver o amor romântico, as parcerias e a vida em conjunto. Todavia, deve estar atento para não exceder seus limites pelos outros. Você passa por transformações nas relações e deve buscar um tanto mais de objetividade e realismo para que elas sejam funcionais. Se volte para seu valor próprio para não se medir em excesso nos parâmetros alheios.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Seu amor pela ordem, trabalho, saúde e andamento da vida material está em alta. Todavia, há também um forte estímulo para buscar novas aventuras e possibilidades. Ficar no apego excessivo a estruturas rígidas pode ser um problema. Ou ainda, ser servil e anular seus sonhos também. Busque viver a vida material, mas se dando a chance de expandir e crescer.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe aspecto de Júpiter. Você está mais focado em si mesmo, na expressão de sua beleza, criatividade e romances. Todavia, deve estar atento pois suas emoções profundas podem lhe mostrar aspectos emocionais relevantes no processo. Evite o drama nas relações amorosas e também na forma como expressa a si mesmo. Busque generosidade emocional e fluidez afetiva.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você está conectado a valores pessoais, familiares e emocionais. Todavia, chega aqui uma visão vinda dos outros para te auxiliar a não ser complacente com suas emoções. Busque ventilar com mais racionalidade e generosidade o que sente. As parcerias podem lhe auxiliar a sair de valores antigos e arraigados. Evite, porém, excessos nas relações no geral.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, recebe aspecto de Vênus. Este momento lhe traz certa indulgencia de ideias e na prática. Busque se dar mais prazer, mas esteja atento aos excessos para não prejudicar sua saúde e bem estar. Esteja atento a opiniões que terceiros possam ter em relação a seu trabalho e estilo de vida, sabendo acolher o que for justo, mas não se afetando pelos excessos das opiniões alheias.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Há agora um estímulo para que você tenha mais fé e otimismo quanto às finanças e prazer. Todavia, deve ter atenção para com os excessos. Evite jogos de azar ou apostas arriscadas, já que o excesso pode sair caro. Também deve se dar prazer, mas estando atento à indulgencia e excesso. Busque equilibrar o ter e o ser com generosidade, mas também realismo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz aumentar a valorização de si mesmo e foco pessoal. Todavia, a quadratura a Júpiter lhe relembra de também se abrir emocionalmente, olhar questões de ordem familiar e pessoal. Busque equilibrar estas duas energias. Seja você mesmo, mas também tenha generosidade para amar e auxiliar os mais próximos.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, recebe aspecto de Vênus. Você está conectado a seus sonhos, subjetividades e espiritualidade. Tudo isso é bom e deve ser vivido, mas você também é chamado a se pautar um bocado mais na racionalidade para evitar excessos de idealizações. Atenção também com escapismos, já que o momento lhe pede os pés no chão.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique