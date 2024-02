Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O Sol em Peixes marca o começo do final de seu ciclo anual (falta por volta de um mês para seu aniversário). Este é um período que lhe pede maior recolhimento, meditação, oração e análise psicológica. Não se afobe em querer que as coisas aconteçam, esta é a reciclagem final antes do novo ciclo. Acalme-se e flua, permitindo a reciclagem dos velhos conteúdos.

Leia também o horóscopo para os outros signos



Sol em Peixes

O Sol entra no signo de Peixes. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossa sensibilidade, de questões emocionais pessoais e coletivas, de busca por iluminação espiritual, arte e transcendência. Este Sol vibra na sensibilidade, no uso do magnetismo, na caridade e em temas mais universais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique