“Aprendo muito com ele. Sérgio é uma pessoa muito generosa e musical. Ele está sempre com uma novidade, com uma música nova… É instigante!”, afirma a cantora Maíra Manga, que se apresenta neste domingo (18/2), às 11h, acompanhada de Sérgio Santos ao violão, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade.



O repertório conta com canções do primeiro álbum da mineira, “Lá” (Biscoito Fino, 2021), no qual interpretou composições de Sérgio, além de músicas do disco “Cortejo” (Acari Records, 2023), projeto realizado por Maíra, Sérgio e Rafael Altério.



As faixas de “Lá”, parcerias de Santos e Paulo César Pinheiro, exaltam um Brasil de matas, rios e florestas, bem como o amor pelas belezas naturais e tradições do país.



Além do trabalho em estúdio, Maíra e Sérgio dividem palcos com frequência. A dupla já fez turnê na Argentina e também se apresentou em cidades de Minas Gerais. “Fico muito feliz de estar no palco com ele, cantando suas músicas. Me sinto honrada”, diz ela.

NOVOS PROJETOS



Com entrada franca, o show deste domingo faz parte do projeto Memorial Mulheres, com curadoria de Juliana Nogueira.



Ao comentar seus planos para este ano, Maíra Manga anuncia novas apresentações na capital. “Sérgio e eu vamos realizar shows nas regionais de Belo Horizonte. Vamos passar por todas as regiões da cidade. Estou muito animada com esse projeto, porque muitas vezes os shows ocorrem em lugares que as pessoas não conseguem acessar. Daqui a pouco, vamos começar a rodar por BH”, promete.



A artista faz um convite ao público: “Estamos esperando todo mundo com músicas lindas e brasileiras, canções que representam o Brasil, um país de florestas, de indígenas e negros, um Brasil diverso em que cabe de tudo.” (Cecília Amaral / Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria)

MAÍRA MANGA E SÉRGIO SANTOS

Neste domingo (18/2), às 11h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca. Um ingresso por pessoa, que deve ser retirado a partir das 10h no local.