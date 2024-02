A Escola de Música do Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart (foto), da Fundação Clóvis Salgado, está com inscrições gratuitas abertas até 19 fevereiro para preenchimento de 158 vagas remanescentes nos grupos da Escola de Música, com ingresso ainda no primeiro semestre deste ano.

Entre as vagas ofertadas para maiores de 18 anos estão coro sinfônico (43), banda sinfônica (40), Cefart Big Band (18), orquestra de cordas (17), choro (20 vagas), camerata de violões (6), percussão (4), clarinetes (5 vagas) e violoncelos (5).

Os candidatos habilitados a participar da seleção serão informados em listagem divulgada em 20 de fevereiro no site https://fcs.mg.gov.br/, a partir das 18h. Eles serão avaliados em etapa única, composta por entrevista e prova prática, realizadas entre 26 de fevereiro e 1º de março. As aulas começam em 25 de março, de acordo com os horários dos cursos ofertados.

O edital e formulário de inscrição também estão disponíveis na página da Fundação Clóvis Salgado. É necessário ter o instrumento para a vaga pleiteada. Para dúvidas a respeito do edital, interessados devem enviar e-mail para selecaocefart@palaciodasartes.com.br. Informações: (31) 3236-7400.