Não deram a devida atenção à “Tokyo Vice” quando ela estreou, dois anos atrás, na HBO Max. Talvez agora, com a chegada da segunda temporada, a produção americana rodada em Tóquio falada em inglês e japonês tenha a visibilidade que merece. Pois a história é incrível – baseada em fatos, vale dizer. Tanto elenco quanto ficha técnica têm peso.

Ansel Elgort protagoniza a trama, ao lado de Ken Watanabe, talvez o ator japonês de carreira mais prolífica no Ocidente. O cineasta Michael Mann é produtor-executivo e assinou a direção do episódio de estreia. A primeira temporada tem oito episódios; a segunda, 10.

Mas, para começar a falar sobre ela, é melhor voltar um pouco na história. A série é baseada no livro “Tóquio proibida – Uma viagem perigosa pelo submundo japonês” (Cia. das Letras), do jornalista Jake Adelstein, de 54 anos. Judeu americano, ele tinha 19 quando se mudou para o Japão para estudar literatura japonesa. Acabou se tornando o primeiro repórter não japonês do jornal “Yomiuri Shimbun”, onde trabalhou por 12 anos.

Isto ocorreu nos anos 1990, em um jornal conservador, um dos cinco maiores de seu país, com tiragens diárias na casa dos milhões. Ter um estrangeiro escrevendo em um jornal desse porte, quanto mais no tradicional Japão, é um acontecimento em si, pois xenofobia é o mínimo que ele vai sofrer. Adelstein passou a cobrir os crimes da yakuza. Ele, no entanto, é uma figura controversa, houve artigos recentes contestando sua história. Se é tudo verdade (ou não), fato é que, transposta para a série, esta história é irresistível.

Elgort teve que aprender japonês para fazer “Tokyo Vice”, já que boa parte dos diálogos é neste idioma. A primeira temporada acompanha Jake Adelstein (Elgort) se esforçando para ter sucesso como repórter em um país que não é o seu. O que impulsionou o início da trama foi o fato de o protagonista ter se envolvido intimamente com o submundo de Tóquio.

É todo mundo corrupto – chefões da máfia, policiais, garotas de boates. Neste mar de desconfiança, Jake vai encontrar um aliado no detetive Hiroto Katagiri (Watanabe), um homem de família incorruptível. Uma aliança improvável se forma entre eles. Outro personagem interessante é Sato (Shô Kasamatsu), um jovem membro da Yakuza com um senso de moralidade muito rígido. Completando o time principal está Samantha (Rachel Keller), uma mulher branca que vai para Tóquio ganhar a vida em boates e guarda algumas cartas na manga.



Segunda temporada

Pois bem, a segunda temporada, que começa exatamente onde a primeira terminou, tem início ao som de Nara Leão cantando “Água de beber”, um dos mais célebres afrosambas de Baden Powell e Vinicius de Moraes (a gente nunca pode se esquecer da adoração que o povo japonês tem por música brasileira).

A canção embala uma noite em um veleiro. Homens aparentemente poderosos bebem ao lado de belas acompanhantes. A câmera vai se aproximando de uma das cabines do barco. Lá dentro, a anfitriã de um clube noturno, Polina (Ella Rumpf), amiga de Samantha, está sendo assassinada por um integrante do clã Tozawa.

Descobrimos isto ao mesmo tempo em que Jake, pois ele recebeu uma fita VHS com a imagem do crime. Mais: há outro homem no vídeo. Ele logo é identificado como o vice-ministro das Relações Exteriores. Rapidamente, a ação vai ganhando outros cenários.

Descoberta da verdade

Existe a tentativa de Jake de levar a história para a imprensa – algo impensável para os padrões japoneses. Katagiri também se envolve na trama e tem suas próprias maneiras de descobrir a verdade. Sato, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato, se recupera – ele subiu na hierarquia do crime e continua pensando muito além do que seus parceiros no clã a que pertence.

É fato que não há um minuto de refresco em “Tokyo Vice”. Todos os personagens, sem exceção, foram espancados, esfaqueados, extorquidos. “Não há Japão sem yakuza”, diz um dos chefões do crime, dando a entender que a máfia está no controle de tudo, inclusive das instituições daquele país. Mas os novos episódios vão mostrar que um ataque às famílias mafiosas poderá mudar essa dinâmica muito particular.

“TOKYO VICE”

• A segunda temporada tem 10 episódios. Os dois primeiros estão disponíveis na HBO Max. Novos episódios às quintas.