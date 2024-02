CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz se valorizar mais e ter compromisso com seu valor próprio. Há um aspecto facilitado com um forte magnetismo mental e verbal que lhe facilita falar sobre si mesmo e se expressar de forma harmônica. Compromisso com a transformação de ideias, mas de forma equilibrada. Fala com sensibilidade e generosidade.





Amor com compromisso e altruísmo

O sextil entre Vênus em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz auxílio entre ter relações com limites, compromisso e seriedade em harmonia com um amor mais universal, desapegado e altruísta. Senso de propósito maior nas relações, parcerias e no amor romântico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique