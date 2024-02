Amor com compromisso e altruísmo

O sextil entre Vênus em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz auxílio entre ter relações com limites, compromisso e seriedade em harmonia com um amor mais universal, desapegado e altruísta. Senso de propósito maior nas relações, parcerias e no amor romântico.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Há hoje um forte senso de compromisso com o lado emocional, espiritual e sensível que lhe leva a agir mais com valor e parceria nos compromissos materiais e naquilo que pode realizar. Motivações subconscientes podem recair sobre relações de trabalho ou figuras de autoridade. Esteja aberto para doar o melhor e mais transparente de si e de seus sentimentos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de amor e compaixão pela coletividade fala mais alto, lhe relembrando de seu compromisso para com a melhoria do coletivo. Vênus, sua regente, lhe leva a maior generosidade e expandir sua linha de ação em prol de levar coisas boas e valores a muitos. Também o valor da sua fé lhe leva a compromissos mais práticos e ações valorosas e grandes.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de entrega, amor e compaixão aplicados ao mundo material estão em alta, assim como seu compromisso. Emoções profundas podem ser fator motivacional para que faça algo de bom. Tenha clareza quanto aos seus limites em relação à carreira e o quanto se envolve afetivamente e emocionalmente neste sentido. Reciclagem facilitada de energias afetivas e partilhadas com desprendimento e entrega, mas também limites justos.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz maior compaixão e amor para com o outro. Busque enxergar o melhor das possibilidades, mesmo perante situações partilhadas desafiadoras. O compromisso com seu senso de fé e crença em possibilidades futuras melhores está em alta, mas devendo ser aliado a um senso de relacionamento que envolva limites claros e encarar os problemas de frente.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Há agora um forte senso de amor profundo e entrega a valores conjuntos e partilha. Isso se reflete em partilhas no campo material, no serviço e no ser útil para os outros. Buscará entrega na vivência da sexualidade e/ou afetividade, mas devendo ter senso crítico e limites justos. Reciclagem na relação com colegas de trabalho e prestadores de serviço. Doe e seja generoso, mas com realismo e limites claros.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe permite um fino equilíbrio entre ser você mesmo e se devotar a um relacionamento e/ou vida social. Há um forte senso de entrega e comunhão que deve ser vivido, mas sem que você perca sua fidelidade a si mesmo de vista. Busca por agregar amor e prazer nas relações, saindo dos excessos de controle e se permitindo um amor generoso.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Seu senso de devoção e serviço está aguçado. Vênus, sua regente, recebe essa influência, lhe permitindo mais disposição para amar as pessoas de forma incondicional. Muito em especial nas relações pessoais e/ou familiares, busque um senso de devotamento, mas com limites saudáveis. Seja útil e generoso naquilo que realmente merece sua atenção e cuidados.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe aumenta muito o senso de compromisso para com a expressão autêntica, generosa e fiel de si mesmo e de sua sensibilidade. Isso lhe facilita um senso de comunicação amoroso, generoso e pacífico, mas também dentro dos limites justos. Facilidade em verbalizar questões difíceis, mas com jeito e cuidado com o outro. Busca pelo melhor do uso da comunicação e da mente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um forte senso de compromisso com sua devoção emocional e espiritual que lhe permite agora facilitar sua relação com dinheiro, bens materiais e mundo físico. O uso de seu magnetismo pessoal e intenção criativa lhe facilita gerar lucros, ganhos e resolver pendências materiais. Um senso de amor familiar e questões materiais se casam aqui de forma equilibrada.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz se valorizar mais e ter compromisso com seu valor próprio. Há um aspecto facilitado com um forte magnetismo mental e verbal que lhe facilita falar sobre si mesmo e se expressar de forma harmônica. Compromisso com a transformação de ideias, mas de forma equilibrada. Fala com sensibilidade e generosidade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz uma forte capacidade de aliar o lado espiritual com o material. Valorize o espiritual, emocional e psicológico para obter auxílio no campo material. Há um forte senso de compromisso com valores mais espiritualizados e sutis que lhe facilita o processo. Se permita fluir mais, deixando a vida lhe mostrar as muitas possibilidades de transformação material.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe facilita o intercâmbio com os semelhantes, mas sendo você mesmo. Há um forte senso de compromisso para com o uso de sua energia individual, mas de forma generosa e acolhedora. Isso facilita o partilhar com grupos, amigos, causas e o coletivo, mas dentro de um senso de limites justos. Foco no bem que se pode fazer e que é possível.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique