GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de entrega, amor e compaixão aplicados ao mundo material estão em alta, assim como seu compromisso. Emoções profundas podem ser fator motivacional para que faça algo de bom. Tenha clareza quanto aos seus limites em relação à carreira e o quanto se envolve afetivamente e emocionalmente neste sentido. Reciclagem facilitada de energias afetivas e partilhadas com desprendimento e entrega, mas também limites justos.





Amor com compromisso e altruísmo

O sextil entre Vênus em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz auxílio entre ter relações com limites, compromisso e seriedade em harmonia com um amor mais universal, desapegado e altruísta. Senso de propósito maior nas relações, parcerias e no amor romântico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique