Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há hoje um forte senso de compromisso com o lado emocional, espiritual e sensível que lhe leva a agir mais com valor e parceria nos compromissos materiais e naquilo que pode realizar. Motivações subconscientes podem recair sobre relações de trabalho ou figuras de autoridade. Esteja aberto para doar o melhor e mais transparente de si e de seus sentimentos.





Amor com compromisso e altruísmo

O sextil entre Vênus em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz auxílio entre ter relações com limites, compromisso e seriedade em harmonia com um amor mais universal, desapegado e altruísta. Senso de propósito maior nas relações, parcerias e no amor romântico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique