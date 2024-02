Marte em Aquário

Marte entra no signo de Aquário. O deus da guerra e ação nos pede aqui que tenhamos mais ação em prol do coletivo, da equidade e de algo mais humanizado. Será preciso agir de formas alternativas para se obter resultados. Força individual em prol de muitas pessoas. Cuidado, porém, para não perder o foco ou se obstinar em ações baseadas em uma única ideia. Use desta força para agir com ousadia, de forma futurista, progressista e lutar por melhorias.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, entra no signo de Aquário. Você é chamado agora a usar mais de sua iniciativa e coragem para atuar na coletividade, rompendo com ideias estagnadas e trazendo uma nova luz. A luta por causas e com grupos pode ganhar muita força. Mas lembre-se que deve ter sua individualidade para além dos grupos. Amizades podem pedir também que se estabeleça um tanto mais de individualidade.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua ação se volta agora para sua carreira, lhe pedindo que seja um tanto inovador para conquistar seu espaço sob o sol. Busque ter autonomia e coragem para se lançar agora ao mundo. Sua autoridade tende a ser um tanto mais enfática e assertiva. Atenção aos possíveis conflitos com figuras de autoridade. Busque sua autonomia no mundo material e seja inovador onde puder.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você estará agora com muito mais vontade de se aventurar e buscar novos horizontes. Sua ação ganha um tom tanto irreverente quanto otimista e lhe leva a agir em prol de seu futuro. Novas ações em prol de estudos superiores, fé, grandes viagens, avanços científicos ou pura aventura estão beneficiadas. Evite uma fé cega, mas saiba defender aquilo em que acredita.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este período lhe traz um tanto de mudanças profundas. Deve buscar agir em prol de sanar tais questões profundas com coragem e buscando formas alternativas e inteligentes. Sua energia emocional está forte, assim como seus instintos, que precisam ser canalizados de alguma forma. Esteja aberto a deixar ir tudo aquilo que não lhe cabe mais, sabendo que logo adiante novas e melhores possibilidades estão chegando.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O momento lhe pede um tanto mais de senso de individualidade nas relações. Busque respeitar o espaço alheio, assim como defender o seu. Ações conjuntas podem se beneficiar aqui, contanto ambos estejam na mesma página e se relacionando sem máscaras. Novos começos inusitados nas parcerias e no amor podem ocorrer, mas lembre-se que o tom aqui é mais de rapidez.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Seu senso de ação se volta agora para seu terreno natural da vida prática. Haverá muita força para cumprir tarefas, resolver rotinas, exercitar o corpo físico e trabalhar. Todavia, deve ter cuidado com os excessos. Busque agir de forma alternativa, buscando soluções inovadoras e iniciativa. Busca por mais individualidade no campo do trabalho e do serviço.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe faz um tanto mais competitivo em sua expressão, assim como mais dono de si mesmo. Busque agir de fora alternativa e progressista, mas dentro de um senso de fidelidade a si mesmo e sua consciência. Jogos e esportes podem ser boas formas de extravasar essa energia. Os romances tendem a ser rápidos e intensos. Busque mais senso de aventura e coragem para ser você mesmo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, entra no signo de Aquário. Seu senso de ação se volta para dentro, para suas profundezas emocionais, vida familiar, ancestralidade e emoções pessoais. Estará buscando se individuar mais do campo familiar e de emoções negativas. Busque contar consigo mesmo antes de tudo. Necessidade de se romper com velhas formas de sentir, buscando inovação no campo íntimo.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Seu campo mental estará bem mais intenso e rápido. Novas ideias tendem a se processar rapidamente. Sua fala também tende à rapidez, mas também um tom mais aguerrido e combativo pode se expressar. Busque se diferenciar dos outros e saiba estabelecer seus limites. Novos estudos podem ser muito benéficos agora, assim como viagens e mudanças.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O momento lhe propicia um senso de ação pragmática e inovadora. Em especial em se tratando de finanças, estará mais ambicioso e buscando novas formas de aplicar seus recursos. Cuidado, porém, com a impulsividade. Bom momento para limpar aqueles bens acumulados. Também um senso de defesa de seu valor próprio se faz presente e lhe pede ousadia.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Marte entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz um tanto mais individual, assertivo e corajoso. Busque reconhecer a si mesmo e lembre-se que, mesmo amando as coletividades, você tem a responsabilidade de ser você mesmo como ser único. A raiva pode ser um tema forte, que deve ser canalizado em algo produtivo, assertividade e posicionamento.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Seu campo sutil fica bem mobilizado neste período. Algumas raivas precisam ser recicladas e ressignificadas agora. Busque ter assertividade para buscar terapias e formas de lidar com seu campo espiritual e subconsciente. A ação de bastidores tende a ser forte e eficaz. Busque sua natural força magnética e espiritual para processar aquilo que precisa ser transformado.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique