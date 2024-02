Anualmente, são promovidos no Brasil aproximadamente 100 prêmios literários. Desde os mais tradicionais (Jabuti, Oceanos, Sesc, São Paulo e Biblioteca Nacional) até os recém-chegados (como é o caso do Concurso de Contos PodLetras, que está em sua segunda edição neste 2024), as iniciativas visam, além de laurear autores de língua portuguesa e suas obras, dar visibilidade a quem escreve.

“É uma coisa muito bacana, porque, quando você ganha um prêmio desses, as pessoas passam a conhecer você e sua obra, não só aquela que foi premiada, mas as anteriores também”, diz a escritora carioca Adriana Vieira Lomar. Em 2023, ela foi a vencedora da sétima edição do PrêmioKindle de Literatura com o romance “Ébano sobre os canaviais”. Além de receber R$ 50 mil, Adriana assinou contrato com a editora Record, que publicou o livro pelo selo José Olympio.

“Ébano sobre os canaviais” não foi a estreia de Adriana Vieira Lomar na literatura. Em 2020, ela publicou “Aldeia dos mortos”, pela editora Patuá; e, em 2021, a coletânea de contos “Ambiguidades”, pela Penalux. Mas foi depois de ser laureada que suas obras passaram a ser revisitadas. “É como se as pessoas descobrissem que, para além do romance contemplado, o autor conta com uma vida pregressa na escrita”, afirma a escritora.

Autores independentes

Criado em 2017, o PrêmioKindle de Literatura é uma iniciativa da Amazon Books – braço da gigante norte-americana Amazon – com intuito de fomentar a publicação de autores independentes. Para participar, os autores devem publicar uma obra inédita na plataforma KDP (no site kdp.amazon.com.br) em formato e-book e inscrever o livro na seção KDP Select.

Neste ano, a premiação contemplará a categoria Literatura Jovem, que também dará quantia em dinheiro ao vencedor e garantirá a publicação da obra pela HarperCollins Brasil. As datas para as inscrições e seleção das obras ainda não foram divulgadas. De acordo com a assessoria da Amazon Books, elas serão informadas em breve, no site da plataforma.

“Nós acreditamos no poder das histórias para inspirar, transformar e conectar pessoas de todas as origens, tendo as premiações como ferramentas para o impulsionamento de novos talentos. Acreditamos que a literatura jovem tem grande potencial de continuar crescendo, e investir neste segmento é parte do nosso compromisso em difundir cada vez mais a literatura no país”, disse o gerente-geral de livros da Amazon Brasil, Ricardo Perez, durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2023, quando anunciou a novidade.

Outra premiação que em breve divulgará as datas de inscrição e de seleção é o já tradicional Prêmio Sesc de Literatura, que em 2023 completou 20 anos de existência. Neste ano, além de laurear contos e romances de escritores inéditos, o concurso literário vai inaugurar a categoria Poesia. Os vencedores terão sua obra publicada e distribuída também pela editora Record, além de verem seus livros incluídos em programações literárias do Sesc.

Comissões de especialistas

“Tanto para conto quanto para romance, nós criamos comissões com especialistas nessas áreas – nunca colocamos funcionários do Sesc, sempre são pessoas de fora, convidados – para julgar as obras inscritas. Normalmente, os critérios que eles seguem são a qualidade do texto, a qualidade da narrativa e a estrutura formal daquele texto”, explica a diretora nacional de Programas Sociais da instituição, Janaína Cunha.

Ela ainda adianta que a organização do concurso estuda a criação de um novo braço da premiação que contemplaria os trabalhadores do comércio, principal público-alvo da entidade. A iniciativa, explica Janaína, não é para privilegiar os comerciantes, e sim criar uma espécie de menção honrosa para esse grupo de trabalhadores. “Afinal, a missão do Sesc é atuar na promoção do bem-estar social para o trabalhador do comércio. Então queremos estimular esses trabalhadores que também escrevem”, afirma.



Escritores mineiros

O calendário de premiações na capital mineira e no estado registra neste ano a realização dos prêmios João de Barro e Cidade de Belo Horizonte, idealizados e organizados pela Fundação Municipal de Cultura; e a segunda edição do Prêmio da Academia Mineira de Letras. Todos ainda sem data definida, mas com previsão de publicar edital nos próximos dias.

Voltado ao fomento da produção de literatura para crianças e jovens, o João de Barro contempla as categorias Texto Literário e Livro Ilustrado. Podem participar escritores de todo o Brasil e estrangeiros residentes no país que tiverem obras inéditas. Já o Prêmio Cidade de Belo Horizonte contempla obras inéditas de conto e poesia. Nos dois prêmios, os vencedores de cada categoria levam R$ 25 mil cada um.

Por fim, o Prêmio da Academia Mineira de Letras, que terá sua segunda edição neste ano, se concentra no trabalho de escritores mineiros ou que residem no Estado há pelo menos quatro anos. São contemplados livros de ficção e ensaios literários. Não há inscrições prévias, as obras são indicadas pelos acadêmicos e, em seguida, submetidas a uma comissão julgadora. O vencedor leva R$ 60 mil e a editora que publicou o livro ganha R$ 40 mil.

“É muito legal, porque não se premia só quem escreve, mas todo mundo que fez parte da produção da obra”, ressalta Laura Cohen Rabelo, vencedora do prêmio no ano passado com o romance “Caruncho” (Impressões de Minas). “Além de me dar visibilidade, o prêmio me permitiu viver apenas de literatura por alguns meses”, diz.

Com exceção dos prêmios João de Barro, Cidade de Belo Horizonte e da AML, todos contam com site, onde podem ser consultados os editais e informações referentes à data de inscrição. Para o Prêmio da Academia Mineira de Letras, informações no site da Academia. Informações sobre o João de Barro e Prêmio Cidade de Belo Horizonte no site Prefeitura.

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Confira alguns dos prêmios de literatura que serão realizados neste ano



. Prêmio Jabuti

. Prêmio Camões de Literatura

. Prêmio Literário Biblioteca Nacional

. Prêmio Kindle de Literatura

. Prêmio Sesc de Literatura (conto, romance e poesia)

. Prêmio São Paulo de Literatura (romance de ficção e romance de ficção de estreia).

. Prêmio Oceanos

. Prêmio Literário José Saramago (ficção, romance e novela)

. Prêmio da Academia Mineira de Letras

. Prêmio João de Barro

. Prêmio Cidade de Belo Horizonte

. Prêmio LeYa (romance de ficção)

. 1º Prêmio Alta Literatura

. Prêmio Literário Máquina de Contos

. 2º Concurso de Contos PodLetras