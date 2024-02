Lua Nova em Aquário

Ocorre hoje uma Lua Nova em Aquário, nos motivando iniciativa nos temas deste signo: grupos, vida virtual, tecnologia, inovações, organizações alternativas, sustentabilidade, etc. Essa Lua Nova traz uma grande força para novos começos que envolvam as questões coletivas, vanguardistas ou tudo aquilo que traga algo inovador. Plutão também se encontra no signo, nos aprofundando nestes temas e nos pedindo real transformação.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Novos começos ligados ao coletivo. Seus projetos em prol da coletividade ganham força. Sua atuação em redes sociais também. Há grande mobilização para que você dê sua contribuição para os semelhantes, mas de forma aprofundada e transformadora. Busque trazer as inovações para sua vida coletiva e também em sua forma de pensar e enxergar o mundo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Novos começos profissionais lhe aguardam. Sua atuação no mundo lá fora será ampla, cheia de novidades e possibilidades. O uso de sua autoridade e independência passa por profundas transformações. Busque dar início neste ciclo à inovação, tanto de si mesmo quanto de sua imagem profissional. Clareza de novos começos e mudanças profundas na vida material.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Novos começos ligados à expansão, estudos superiores, fé e aventuras. Você é convidado a ser mais otimista, romper fronteiras e buscar novidade de forma intensa. Busque entender a vida sob um prisma mais amplo e enxergar o quadro maior das situações. Nova fase em que pode haver quebra de velhas crenças e conceitos, mas para que você cresça e encontre seu destino.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Novos começos ligados à vida afetiva, sexual e compartilhada. A motivação para o aprofundamento emocional será grande e deve ser incentivado. Busque honestidade emocional, mas sem perder a racionalidade e objetividade no processo. Fase de renovação do senso de partilha, afetividade e sexualidade. Se permita viver as mudanças necessárias.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Novos começos ligados às parcerias e ao amor. Possibilidade de novas pessoas ou de renovar uma relação já existente. Busque estar aberto ouvir o ponto de vista do outro. Este ciclo lhe pede que tenha mais profundidade para lidar com o outro e as possíveis mudanças que tendem a ocorrem no momento. Sair da zona de conforto para enxergar a profundidade do relacionar.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Novos começos na área do trabalho, saúde e rotinas. Você está sendo desafiado a transformar e inovar nestes setores e é preciso que haja transformações efetivas na vida material. Novas possibilidades chegam neste ciclo, aproveite. Mas lembre-se de ter jogo de cintura para lidar com mudanças, crises e transformações, sabendo adaptar-se para além do conhecido.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Novos começos no uso de sua energia criativa. Há forte motivação nesta área lhe incentivando a ser dono de si mesmo, assumir seu poder e se expressar com mais coragem e independência. Busca pela criatividade, por filhos ou sua criança interna. Mudanças intensas na relação com filhos, na expressão criativa e/ou nos romances podem se processar no momento.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Novos começos ligados ao emocional, subjetivo, sonhos, lar, família. Entretanto, Plutão, seu regente, também se encontra aqui. Será preciso deixar ir as velhas estruturas emocionais, familiares e/ou apegos passados para construir algo novo ou então reformar profundamente as já existentes. Este período pede cura a partir do compromisso de se conectar e transformar o que se passa por dentro.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Novos começos ligados à mente, comunicação e estudos. Busca por entender melhor a vida e suas circunstâncias com mais flexibilidade, curiosidade e vontade de inovar. Busque entender as muitas variantes e possibilidades de qualquer coisa. Esteja presente no aqui e agora para se realizar. Transformações e mudanças grandes nos estudos, ideias e comunicações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos ligados ao mundo material e financeiro. Está propício para melhorar seus ganhos e buscar avanço na área material. Todavia, Plutão também está aqui e lhe demanda desapego de velhos valores, posses ou estagnações para que essa prosperidade toda possa fluir. Assuma o compromisso de inovar sua vida material, rompendo velhas barreiras e limitações.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Novos começos de vida pessoal. A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um novo começo individual em todos os sentidos. Busque aprofundar em ser quem você é de verdade. Plutão aqui está lhe propiciando um momento único de vida que propicia deixar ir velhos aspectos que não condizem com quem você é profundamente. E o novo ciclo lunar lhe incentiva a coragem e iniciativa.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Novos começos ligados ao espiritual, emocional e subconsciente. Há grande necessidade de vivência espiritual, análise subjetiva e expressão artística, mas também haverá transformações e mudanças profundas nestes setores. Viva seu lado místico, amoroso e universal com plenitude. Último ciclo lunar antes do Sol entrar em Peixes, lhe pede limpeza e reorganização.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique