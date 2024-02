Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A vivência com grupos e o coletivo lhe traz consciência de questões de ordem material que precisam mudar em sua vida, ou então valores pessoais. Sua vida precisa abarcar mais o alternativo e este é um excelente momento para fazer isso. Entenda que nem tudo deve permanecer da mesma forma e se abra para as muitas possibilidades do momento.





Mudanças e inovações

A quadratura de Sol em Aquário com Urano em Touro promove abertura de consciência para mudanças e inovações, mesmo quando houver conflitos. Necessidade de se revolucionar e ousar a partir da consciência daquilo que é estagnado e precisa progredir. Estímulos e insights podem vir hoje de forma mais intensa, nos trazendo uma visão mais ampla de tudo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique