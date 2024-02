Lapidando arestas emocionais

A Lua Minguante em Capricórnio nos pede um desapego emocional mais maduro, pragmático e com senso de limites. Busque deixar ir velhos compromissos e visões emocionais endurecidas. Ceres entra em Capricórnio, trazendo a necessidade de lapidar arestas nas estruturas e compromissos, ao mesmo tempo que nos nutrindo dos compromissos e realizações verdadeiros.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede que viva seus compromissos dentro de seu próprio tempo e ritmo emocional. Busque lapidar arestas agora para potencializar sua carreira logo adiante. Deixe ir também emoções desafiadoras ligadas a figuras de autoridade, em especial as femininas. Olhe honestamente para dentro para buscar o que realmente te nutre em termos de carreira e realizações no mundo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe pede que se esvazie de velhos objetivos, crenças limitantes e visões enrijecidas da vida. Há um convite para se lapidar arestas e buscar o que realmente te nutre a nível profundo em termos de fé e possibilidades futuras. Um tanto mais de intuição e flexibilidade podem lhe auxiliar a enxergar as possibilidades que antes estavam mais obscuras.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe pede um mergulho profundo em si mesmo para reciclar emoções desafiadoras. Busque ter um olhar maduro e desapegado sobre mágoas e emoções afins, deixando ir o que não lhe faz bem. Ocorre uma lapidação neste setor para que você melhore a qualidade do sentir e se nutra verdadeiramente de partilhas, sexualidade e troca emocional.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe pede mudanças emocionais frente ao outro. Algumas emoções estagnadas são mobilizadas pela Lua, sua regente, que lhe pede um tanto mais de maturação na expressão emocional e senso de limites. Você lapida algumas arestas para que possa se nutrir de relações maduras, sem apegos, infantilidades, mas com compromisso real e clareza de realidade.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe pede um processamento mais crítico e objetivo de questões emocionais. Busque mais racionalidade e um senso analítico. Questões de ordem material também lhe pedem um tanto de desapego, mas com ordenação. Cuidar do corpo, trabalho e/ou saúde podem lhe trazem um senso de nutrição e realização, facilitando o escoamento emocional do momento.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe pede uma revisão emocional honesta de si mesmo. Precisa deixar ir excessos egóicos ou de exagero dramático. Busque maior desapego também de jogos de poder, jogos amorosos ou tudo aquilo que não se alinhe com sua real essência. Ao mesmo tempo há um senso de lapidação e nutrição da própria expressão que vem surgindo neste período.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe pede um tanto de desapego de emoções do passado, questões familiares e/ou pessoais. Busque um tom mais maduro e objetivo para lidar com as emoções e deixar ir o que deve ficar no passado. Há também uma lapidação que lhe pede um reorganizar da casa, tanto externa quanto interna, no terreno emocional. Nutrição a partir de um senso de enraizamento amadurecido.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede escoamento dos excessos mentais e intelectuais. Busque deixar os pensamentos fluírem, não se agarrando a nenhum em particular. Seja flexível e permita este escoamento fluir. Suas ideias são lapidadas e refinadas nos próximos tempos, facilitando se nutrir de ideias boas, estudos significativos e conversas maduras e realistas.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede desapego quanto a bens materiais, velhos valores e situações cristalizadas. Recicle, doe e coloque o fluxo da abundância em ação – mas neste primeiro momento deixando ir e abrindo espaço para o novo chegar adiante. Há um senso de nutrição do próprio valor e autoestima facilitando o abrir de caminhos prósperos e de realização.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede um esvaziamento emocional; a Lua segue minguando no seu signo (solar ou ascendente) e lhe facilita o contato com seu lado subjetivo, mas de forma madura e sem apegos. Ceres entra aqui também, lhe trazendo um tanto mais de um senso de autocuidado prático. Busque nutrir a si mesmo de forma amorosa e pragmática.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede uma reciclagem e mesmo transcendência de emoções e apegos passados. Busque se entregar ao processo, fluindo com desapego e maturidade. Evite a repetição de padrões rígidos neste momento. Há também um forte senso de nutrição a partir do lado espiritual, da meditação, oração ou de processos terapêuticos que lhe podem ser muito úteis e proveitosos neste período.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede uma visão mais desapegada dos contextos coletivos, ideias de massa, amizades, grupos e/ou online. Busque deixar ir conceitos e ideias rígidos que podem estar sendo um peso em sua vida. Você está também lapidando algumas arestas para que possa interagir com os semelhantes de forma mais madura, pragmática e com os devidos e justos limites.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique