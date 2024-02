Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um período lhe propicia um tanto mais de sabedoria para se lidar com questões de carreira, autoridade e projeção no mundo. As pessoas te enxergarão pelas suas ideias e brilhantismo. Busque traçar planos otimistas, mas também racionais e bem planejados para o futuro. Sua autoridade deve ser exercida dentro de um senso de imparcialidade e justiça real.





Sabedoria e novas perspectivas

Pallas entra em Sagitário e nos traz um senso de justiça mais otimista e filosófico. Também há maior sabedoria e racionalidade para lidar com a lei, os planos futuros e também nas questões da fé. O aspecto facilitado a Plutão e Mercúrio em Aquário facilita um aprofundamento com sabedoria em questões intelectuais, de justiça social e de transformações inovadoras. A Lua finaliza sua passagem em Sagitário, nos ampliando os horizontes emocionais e nos fazendo buscar novas perspectivas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique