AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período que lhe pede que use mais de sua natural sabedoria para se lidar com o coletivo e a equidade entre as pessoas. Plutão está no seu signo (solar ou ascendente) lhe aprofundando em seu propósito aquariano de ser uma força motriz em prol de mudanças coletivas. Sua participação na comunidade pode ter papel fundamental nos próximos tempos.





Sabedoria e novas perspectivas

Pallas entra em Sagitário e nos traz um senso de justiça mais otimista e filosófico. Também há maior sabedoria e racionalidade para lidar com a lei, os planos futuros e também nas questões da fé. O aspecto facilitado a Plutão e Mercúrio em Aquário facilita um aprofundamento com sabedoria em questões intelectuais, de justiça social e de transformações inovadoras. A Lua finaliza sua passagem em Sagitário, nos ampliando os horizontes emocionais e nos fazendo buscar novas perspectivas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique