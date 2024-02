ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente tende agora a se voltar para questões coletivas e universais. Há um forte estímulo para a troca de informações em grande escala e estar antenado com os acontecimentos. A conjunção a Plutão mostra que você não está disposto a se contentar com o superficial, buscando profundidade e verdade nas suas interações com amigos, grupos e no coletivo.





Mercúrio em Aquário

Mercúrio entra no signo de Aquário. Nossa mente passa a ter um colorido mais original, disruptivo, revolucionário, inovador, frio e racional. Devemos pensar de forma alternativa, progressista e inovadora. As comunicações em massa e online ficam muito enfatizadas. Este ano, porém, Mercúrio encontra Plutão já hoje no início do signo, trazendo um tanto mais de uma mentalidade profunda, investigativa e um tanto emocional. Busca por comunicar o que há de real e profundo, mesmo quando hajam conflitos e emoções desafiadoras.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique