Morreu na terça-feira (30/1), aos 76 anos, Carl Weathers, o Apollo Creed, da franquia “Rocky”. A informação é da revista norte-americana Variety e foi confirmada por Matt Luber, empresário do ator. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Nova Orleans, Weathers conciliou os estudos em teatro com a carreira esportiva. Na faculdade, praticou boxe, futebol americano, luta livre e ginástica. Chegou a assinar contrato com o time de futebol americano Oakland Raiders, onde jogou oito jogos na NFL.

Weathers, no entanto, deixou o esporte para seguir carreira artística. Sua estreia no cinema foi em “Bucktown”, de Arthur Marks. Em seguida, participou de “Friday Foster”, também de Marks, e atuou em séries como “Good Times”, “Kung Fu”, “Cannon” e “Starsky e Hutch”.



Em 1976, ele ganhou fama ao interpretar Apollo Creed, o campeão mundial dos pesos-pesados no filme "Rocky", antagonista do personagem de Sylvester Stallone que acabou virando amigo do protagonista. Continuou no elenco em "Rocky II" (1979), "Rocky III" (1982) e "Rocky IV" (1985), quando morreu lutando com orusso Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Weathers também atuou em em "O Predador" (1987) e em "Um Maluco no Golfe" (1996). Um dos trabalhos mais recentes foi "The Mandalorian", série da Disney+.