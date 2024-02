Um grito de carnaval ao meio-dia, em plena Praça Sete. Assim será a apresentação da banda Bartucada nesta quinta-feira (1º/2), no coração de Belo Horizonte. A iniciativa é do Cine Theatro Brasil Vallourec, com curadoria do maestro Marcelo Ramos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Daqui a uma semana, será a vez do bloco caricato Xai Xai.

Ramos explica que o projeto Praça Sete Instrumental está aberto a todos os estilos musicais. “Já tivemos o evento em diversos horários e dias. Ele já aconteceu ao meio-dia, às 17h e às18h. Fomos testando formatos para ver o que funcionava melhor. Resolvemos voltar para o meio-dia, horário em que a Praça Sete está bastante cheia, com muita gente saindo para almoçar”, afirma.

Dada a proximidade do carnaval, o convite foi feito a dois grupos ligados à folia em Diamantina: Bartucada e Xai Xai. “Embora ambos contem com formações maiores, a programação ao longo do ano terá, no máximo, quatro músicos”, explica o maestro.

Entre os convidados estarão artistas atuantes na cena de BH, alguns deles premiados no BDMG Instrumental, participantes do Savassi Festival ou ligados à Escola de Música da UFMG.

“Buscamos oferecer um leque amplo de participações e estilos, com forró, samba, rock, ópera, bossa nova e jazz”, ressalta. “Faremos a primeira etapa até julho, paramos e voltamos em agosto. Como não temos edital publicado, acaba que a notícia se espalhou e estamos aceitando também propostas de músicos que fazem contato conosco.”

A ideia do curador é criar oportunidades para instrumentistas mostrarem seu talento – iniciantes ou não. “É um projeto simples, com apenas uma hora de show, mas muito legal e com ótimos músicos, além de uma grande plateia”, diz.



Repertório variado

Diretor da banda Bartucada, César Grossi está feliz em participar do Praça Sete Instrumental. “Somos uma associação sem fins lucrativos e contamos com cerca de 30 integrantes em cada show. Temos metais, baixo, teclados, guitarra, dois vocalistas e ritmistas. O repertório é bem eclético, tocamos o que o público canta. Vamos de Jorge Benjor a Marília Mendonça, é música para o povo. Tocamos clássicos, fazemos um set de funk, um de sertanejo e outro de axé”, diz Grossi.

A Bartucada está com a agenda cheia em fevereiro. “Já passamos por Baependi e Montes Claros. Neste fim de semana, vamos para Santo Antônio do Monte, Itaúna e Passos. No carnaval, começamos na sexta-feira em Diamantina e terminamos na terça em BH, na Avenida Brasil, perto do Colégio Arnaldo. Nesse período, tocaremos também em Campo Belo, Capim Branco, Congonhas e Campanha, entre outras cidades”, informa.

PRAÇA SETE INSTRUMENTAL



Nesta quinta-feira (1º/2), com banda Bartucada, às 12h, na Praça Sete, Centro. Em 8/2, a atração será o bloco Xai Xai, no mesmo horário. Entrada franca.