ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego de emoções intensas que possa estar sentindo. Aprenda a se apropriar do seu lado emocional com mais sabedoria. Seu senso de valor próprio também está intenso, mas passa por transformações. Questões no trabalho que envolvam seu senso de valor e emoções também são mobilizadas. Se valorize na medida certa.









Lua Minguante em Escorpião

A Lua entra na fase Minguante em Escorpião. O dia de hoje nos pede transmutação emocional, deixar ir velhas emoções desgastadas e tóxicas. Sabedoria do desapego. Busque entender suas profundezas, mas sem reatividade. Transcendência de paixões e emoções intensas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique