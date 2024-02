ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia que lhe pede desapego de emoções desgastadas. Estará em contato com sua profundidade, mas use da sabedoria da Minguante para deixar ir. As questões dos bens e valores conjuntos também pedem transformação. Você estará mais questionador quando a lugares de poder e seu abuso. Assuma a autoridade do seu posicionamento, mas com calma emocional









Lua Minguante em Escorpião

A Lua entra na fase Minguante em Escorpião. O dia de hoje nos pede transmutação emocional, deixar ir velhas emoções desgastadas e tóxicas. Sabedoria do desapego. Busque entender suas profundezas, mas sem reatividade. Transcendência de paixões e emoções intensas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique