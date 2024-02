ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se encontra agora muito focada em realizações, carreira, metas e uso da autoridade com realismo. Todavia, o aspecto harmônico a Netuno lhe favorece encarar tudo isso com mais amor, compaixão e espiritualidade. Equilíbrio entre praticidade e idealismo. Conexão realista com questões mais subconscientes processada com maturidade.





Praticidade e altruísmo

O sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz uma suavização mental harmônica. Estamos pensando em termos práticos, mas também de forma altruísta e espiritual. Mesmo as questões mais delicadas podem ser faladas aqui de forma mais harmônica e com senso de compaixão.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique