Praticidade e altruísmo

O sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz uma suavização mental harmônica. Estamos pensando em termos práticos, mas também de forma altruísta e espiritual. Mesmo as questões mais delicadas podem ser faladas aqui de forma mais harmônica e com senso de compaixão.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua mente se encontra agora muito focada em realizações, carreira, metas e uso da autoridade com realismo. Todavia, o aspecto harmônico a Netuno lhe favorece encarar tudo isso com mais amor, compaixão e espiritualidade. Equilíbrio entre praticidade e idealismo. Conexão realista com questões mais subconscientes processada com maturidade.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua mente se volta para o futuro e as muitas possibilidades. Mas também há um forte senso de compaixão e altruísmo que lhe pede mais generosidade e doação, mas dentro de seus limites. Sua fé lhe pede um tanto mais de prática e de amor pelo bem de todos. Busque levar mais compaixão e amor aos outros através de uma visão otimista e benevolente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico a Netuno. Sua mente se encontra na sondagem de questões emocionais profundas. Todavia, há uma suavização vinda de Netuno, que lhe pede compromisso para com seus deveres e sensibilidade. Lapidação de arestas do emocional a partir de um senso de devoção espiritual ou análise psicológica em alta.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua mente sonda agora as questões de parcerias e relacionamentos, lhe pedindo uma visão realista e objetiva. Todavia, o aspecto harmônico a Netuno lhe reforça a capacidade de enxergar também o melhor nas pessoas e suas possibilidades. Fé na possibilidade de transformações das relações para melhor, mas sem idealizações e fantasias.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua mente se encontra num estado de conexão com o mundo material e na maneira como pode melhor servir e ser útil. O aspecto a Netuno traz maior idealismo e capacidade de auxiliar aos semelhantes. Busque suas forças e motivações emocionais para dar sentido às ações pragmáticas. Suavize a mentalidade rígida com amor desapegado e altruísta.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico a Netuno. Há hoje uma forte capacidade de se posicionar em seu poder pessoal e consciência, mas estando aberto à sensibilidade para os outros. A capacidade de acolher pelas palavras e diálogo, num misto de realismo e compaixão, lhe facilita as interações, podendo ser um movimento gratificante.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua mente se encontra sondando questões emocionais, familiares e íntimas. Está enxergando os prós e contras e buscando trocas que respeitem os limites. Há uma sensibilidade e compaixão que lhe auxilia a ter ações mais práticas e altruístas, buscando trazer um tanto mais de sensibilidade e compaixão para com as dificuldades nas interações humanas.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Sua mente está agora mais intensa, buscando diálogos mais profundos, transformadores e realistas. Esta faceta é auxiliada pelo seu senso de compaixão e altruísmo. Doe um pouco mais do melhor que há em si mesmo. Mesmo nas comunicações mais difíceis, há algo de bom e generoso a se colocar. Expressão da sensibilidade em alta.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente se encontra em um estado bem mais pragmático, realista e material. Isso tudo lhe favorece, mas também há um convite a ser mais altruísta e amoroso, acolhendo mais quando for preciso. Sua sensibilidade lhe permite ter mais generosidade material e fazer o bem quando assim sua consciência lhe pedir. Prática e ideal unidos em harmonia.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe facilita a comunicação pessoal através da sensibilidade e compaixão pelas pessoas e situações à sua volta. Busque ter iniciativa quando assim o sentir. Há uma receptividade e compaixão que lhe permeiam a mente e lhe pedem comunicação mais amorosa, mas sem perder seu natural senso de limites e realismo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Há um forte intercâmbio agora entre suas realidades mais sutis e/ou espirituais com seu altruísmo e ação prática. Busque ouvir sua intuição e sensibilidade em tudo que tenha relação com decisões práticas. Deixe ir o que está acumulado ou enrijecido. Forte magnetismo para transformar crenças limitantes quanto a finanças e vida material.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Netuno, seu regente, faz aspecto harmônico com Mercúrio. Há uma facilidade em comunicar suas visões, sensibilidade e generosidade para com muitos e o coletivo. Busque estar aberto ao diálogo, mas dentro de um senso de limites justo. Busque suavizar as trocas com seu natural senso de amor universal e desprendido, que está muito mobilizado agora.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique